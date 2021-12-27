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Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года
Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года
По данным Госкомстата, в топ-3 основных поставщиков автомобилей вошла и Россия.
2021-12-27T12:49+0500
2021-12-27T12:51+0500
экономика
узбекистан
автомобили
импорт
статистика
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В период с января по ноябрь 2021 года в Узбекистан ввезено 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.В топ-3 основных поставщиков машин вошла и Россия. Страна экспортировала в республику 4, 167 автомобилей. Среди стран Центральной Азии лидирует Казахстан, он занял четвертую позицию - 3,731 авто. Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России &gt;&gt;Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт легковушек снизился на 179 единиц.В сентябре этого года в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray. Позже к ним планировалось добавить еще и Lada Largus. Отмечалось, что местная сборка позволит сделать машины более доступными для потребителей. Читайте также:От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана &gt;&gt;LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера &gt;&gt;
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узбекистан, автомобили, импорт, статистика

Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года

12:49 27.12.2021 (обновлено: 12:51 27.12.2021)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковский международный автомобильный салон
Московский международный автомобильный салон - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
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В топ-3 основных поставщиков машин вошла и Россия. Страна экспортировала в республику 4, 167 автомобилей.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В период с января по ноябрь 2021 года в Узбекистан ввезено 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
В топ-3 основных поставщиков машин вошла и Россия. Страна экспортировала в республику 4, 167 автомобилей. Среди стран Центральной Азии лидирует Казахстан, он занял четвертую позицию - 3,731 авто.
Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России >>

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт легковушек снизился на 179 единиц.

В сентябре этого года в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray. Позже к ним планировалось добавить еще и Lada Largus. Отмечалось, что местная сборка позволит сделать машины более доступными для потребителей.
Читайте также:
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LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера >>
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