https://uz.sputniknews.ru/20211227/stalo-izvestno-skolko-inomarok-vvezli-v-uzbekistan-s-nachala-goda-21961701.html

Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года

Стало известно, сколько иномарок ввезли в Узбекистан с начала года

По данным Госкомстата, в топ-3 основных поставщиков автомобилей вошла и Россия.

2021-12-27T12:49+0500

2021-12-27T12:49+0500

2021-12-27T12:51+0500

экономика

узбекистан

автомобили

импорт

статистика

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В период с января по ноябрь 2021 года в Узбекистан ввезено 23 155 иномарок из 25 стран мира на общую сумму $502,8 млн, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.В топ-3 основных поставщиков машин вошла и Россия. Страна экспортировала в республику 4, 167 автомобилей. Среди стран Центральной Азии лидирует Казахстан, он занял четвертую позицию - 3,731 авто. Узбекистан нарастит производство авто по технологиям из России >>Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт легковушек снизился на 179 единиц.В сентябре этого года в Узбекистане приступили к серийной сборке российских автомобилей Lada Vesta SW и Lada Xray. Позже к ним планировалось добавить еще и Lada Largus. Отмечалось, что местная сборка позволит сделать машины более доступными для потребителей. Читайте также:От текстиля до авто: что связывает регионы России и Узбекистана >>LADA или Chevrolet — что выберут узбекистанцы с отечественного конвейера >>

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узбекистан, автомобили, импорт, статистика