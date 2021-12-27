https://uz.sputniknews.ru/20211227/v-oshe-pri-pojare-pogibli-jenschiny-i-deti-21964308.html
В Оше при пожаре погибли женщины и дети
В Оше при пожаре погибли женщины и дети
Известно, что сообщение о возгорании поступило 27 декабря в 6.50 по местному времени. Пламя удалось локализовать почти через 40 минут.
2021-12-27T14:19+0500
2021-12-27T14:19+0500
2021-12-27T14:20+0500
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Две женщины и двое детей погибли при пожаре в селе Кок-Джар Ноокатского района Ошской области, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.По данным госструктуры, одному ребенку было два года, второму - 12 лет. Виновным в поджоге кафе, где погибли пять человек, зачитали приговор >>Известно, что сообщение о пожаре поступило 27 декабря в 6.50 по местному времени. Пламя удалось локализовать почти через 40 минут. К тушению огня были привлечены две пожарные бригады. В настоящее время проводится расследование и устанавливается причина произошедшего пожара. Читайте также: В Намангане при пожаре погиб мужчина с ребенком >>Стали известны подробности взрыва в Сурхандарье: есть ли погибшие >>
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ош, кыргызстан, пожар, дети, погибшие
В Оше при пожаре погибли женщины и дети
14:19 27.12.2021 (обновлено: 14:20 27.12.2021)
Известно, что сообщение о возгорании поступило 27 декабря в 6.50 по местному времени. Пламя удалось локализовать почти через 40 минут.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik.
Две женщины и двое детей погибли при пожаре в селе Кок-Джар Ноокатского района Ошской области, передает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным госструктуры, одному ребенку было два года, второму - 12 лет.
Известно, что сообщение о пожаре поступило 27 декабря в 6.50 по местному времени. Пламя удалось локализовать почти через 40 минут. К тушению огня были привлечены две пожарные бригады.
В настоящее время проводится расследование и устанавливается причина произошедшего пожара.