Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211228/redkie-knigi-xiii-xv-vekov-propali-iz-biblioteki-natsionalnogo-universiteta--foto-21975116.html
Редкие книги XIII-XV веков пропали из библиотеки Национального университета — фото
Редкие книги XIII-XV веков пропали из библиотеки Национального университета — фото
Их стоимость оценивается в несколько миллионов долларов.
2021-12-28T09:25+0500
2021-12-28T09:25+0500
общество
библиотека
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21975446_0:704:2048:1856_1920x0_80_0_0_5f67993c93b61595429531efd2d04e13.jpg
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана расследует факт пропажи из библиотеки Национального университета редких рукописей и книг XIII-XV веков.Ранее местные СМИ сообщили, что речь идет о десяти книгах и рукописях, которые были созданы на территории Узбекистана и Центральной Азии много столетий назад. Среди них — эпос средневекового поэта и мыслителя Алишера Навои "Хамса" в золотом переплете, исторические хроники начала XV века персидского поэта и историка Шарафиддина Ад-дин Язди "Зафар наме".Генпрокуратура уже ведет расследование. Есть предположение, что утерянные книги могли вывезти контрабандой за границу, так как их стоимость на мировом рынке может достигать нескольких миллионов долларов.В августе Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков.Среди них — 29 рукописей и 16 керамических изделий, в том числе поэтические произведения на арабском, персидском и турецком языках, созданные в 1644-1880 годах, а также керамика самаркандской гончарной школы XV века.Читайте также: Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события &gt;&gt;Шедевры культурного наследия Узбекистана описаны в 50 альбомах &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21975446_0:512:2048:2048_1920x0_80_0_0_370e2fd8752e8671e486a490809896e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
библиотека, книги

Редкие книги XIII-XV веков пропали из библиотеки Национального университета — фото

09:25 28.12.2021
© UnsplashСтаринные книги, иллюстративное фото
Старинные книги, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Unsplash
Подписаться на
Их стоимость оценивается в несколько миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана расследует факт пропажи из библиотеки Национального университета редких рукописей и книг XIII-XV веков.
Ранее местные СМИ сообщили, что речь идет о десяти книгах и рукописях, которые были созданы на территории Узбекистана и Центральной Азии много столетий назад.
Среди них — эпос средневекового поэта и мыслителя Алишера Навои "Хамса" в золотом переплете, исторические хроники начала XV века персидского поэта и историка Шарафиддина Ад-дин Язди "Зафар наме".
Генпрокуратура уже ведет расследование.
Есть предположение, что утерянные книги могли вывезти контрабандой за границу, так как их стоимость на мировом рынке может достигать нескольких миллионов долларов.
В августе Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков.
Среди них — 29 рукописей и 16 керамических изделий, в том числе поэтические произведения на арабском, персидском и турецком языках, созданные в 1644-1880 годах, а также керамика самаркандской гончарной школы XV века.
Читайте также:
Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события >>
Шедевры культурного наследия Узбекистана описаны в 50 альбомах >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:38Все доедут вовремя: Минтранс объявил дополнительные рейсы
11:13Британцы готовятся к бегству с Украины
10:44Открытость госорганов в Узбекистане начнут оценивать по-новому
10:35Итоги 2021: Россия помогла материально сотням сограждан в Узбекистане
10:11Ташкентец продал квартиру за 40 тысяч фальшивых долларов: что с ним стало
10:09Россия поможет Узбекистану в организации переписи населения в 2023 году
09:31Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург — фото
09:25Редкие книги XIII-XV веков пропали из библиотеки Национального университета — фото
08:55"Без галстуков": лидеры СНГ встретятся за три дня до Нового года
08:31Узбекистанцы изучат опыт России в применении "регуляторной гильотины"
08:10Для чего корабли Каспийской флотилии перебазированы в Каспийск
07:30Новогодние сладости: медовое печенье
06:30Новый год на МКС: что приготовят космонавты
01:03Гороскоп на 2022 год: что ждет Рака – самый подробный прогноз
ВчераСамые красивые Снегурочки мира — фото
ВчераВ Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов
ВчераМихаил Мыскин рассказал, что будет с инфляцией в Узбекистане – видео
ВчераСтанет ли дата распада Советского Союза памятной
ВчераНазваны лучшие военные корреспонденты
Вчера30 лет без СССР: что стало с экономиками Узбекистана и других стран региона