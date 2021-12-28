https://uz.sputniknews.ru/20211228/redkie-knigi-xiii-xv-vekov-propali-iz-biblioteki-natsionalnogo-universiteta--foto-21975116.html

Редкие книги XIII-XV веков пропали из библиотеки Национального университета — фото

Редкие книги XIII-XV веков пропали из библиотеки Национального университета — фото

Их стоимость оценивается в несколько миллионов долларов.

2021-12-28T09:25+0500

2021-12-28T09:25+0500

2021-12-28T09:25+0500

общество

библиотека

книги

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана расследует факт пропажи из библиотеки Национального университета редких рукописей и книг XIII-XV веков.Ранее местные СМИ сообщили, что речь идет о десяти книгах и рукописях, которые были созданы на территории Узбекистана и Центральной Азии много столетий назад. Среди них — эпос средневекового поэта и мыслителя Алишера Навои "Хамса" в золотом переплете, исторические хроники начала XV века персидского поэта и историка Шарафиддина Ад-дин Язди "Зафар наме".Генпрокуратура уже ведет расследование. Есть предположение, что утерянные книги могли вывезти контрабандой за границу, так как их стоимость на мировом рынке может достигать нескольких миллионов долларов.В августе Узбекистан вернул незаконно вывезенные исторические ценности XV-XIX веков.Среди них — 29 рукописей и 16 керамических изделий, в том числе поэтические произведения на арабском, персидском и турецком языках, созданные в 1644-1880 годах, а также керамика самаркандской гончарной школы XV века.Читайте также: Как изучают старинные рукописи Узбекистана — репортаж с места события >>Шедевры культурного наследия Узбекистана описаны в 50 альбомах >>

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