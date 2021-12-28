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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории
Знаменитый футболист является обладателем пяти "Золотых мячей". За всю карьеру португалец забил 802 гола, из них 687 - за клубы, 115 - за национальную команду.
2021-12-28T13:17+0500
2021-12-28T13:18+0500
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криштиану роналду
футбол
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Форвард английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром в истории на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, передает РИА Новости.Торжественная церемония награждения проходила в Дубае. Летом этого года 36-летний футболист вернулся в "Манчестер Юнайтед". Он является обладателем пяти "Золотых мячей". За всю карьеру португалец забил 802 гола, из них 687 - за клубы, 115 - за национальную команду. Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную &gt;&gt;По данным Globe Soccer Awards, Роналду является топовым спортсменом. Он собрал вокруг своей персоны огромное количество поклонников футбола. "Теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен", - информируется в сообщении премии.Согласно многочисленным статистическим ресурсам, рекордсменом по числу забитых голов является австрийский и чехословацкий нападающий Йозеф Бицан. За все время он отправил в ворота соперников 805 мячей.Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram &gt;&gt;Кроме того, лучшим тренером 2021 года стал Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии. Летом под его руководством команда стала чемпионом Европы. Экс-игрок "Барселоны" бразилец Роналдиньо получил приз за великую карьеру в футболе (Player Career Award).Читайте также:Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Роналду заразился коронавирусом &gt;&gt;Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет &gt;&gt;
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криштиану роналду, футбол

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории

13:17 28.12.2021 (обновлено: 13:18 28.12.2021)
© AFP / MICHAEL BUHOLZER Футболист Криштиану Роналду
Футболист Криштиану Роналду - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© AFP / MICHAEL BUHOLZER
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Знаменитый футболист является обладателем пяти "Золотых мячей". За всю карьеру португалец забил 802 гола, из них 687 - за клубы, 115 - за национальную команду.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Форвард английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром в истории на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, передает РИА Новости.
Торжественная церемония награждения проходила в Дубае. Летом этого года 36-летний футболист вернулся в "Манчестер Юнайтед". Он является обладателем пяти "Золотых мячей". За всю карьеру португалец забил 802 гола, из них 687 - за клубы, 115 - за национальную команду.
Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную >>
По данным Globe Soccer Awards, Роналду является топовым спортсменом. Он собрал вокруг своей персоны огромное количество поклонников футбола. "Теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен", - информируется в сообщении премии.
Согласно многочисленным статистическим ресурсам, рекордсменом по числу забитых голов является австрийский и чехословацкий нападающий Йозеф Бицан. За все время он отправил в ворота соперников 805 мячей.
Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram >>
Кроме того, лучшим тренером 2021 года стал Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии. Летом под его руководством команда стала чемпионом Европы. Экс-игрок "Барселоны" бразилец Роналдиньо получил приз за великую карьеру в футболе (Player Career Award).
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