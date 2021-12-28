https://uz.sputniknews.ru/20211228/ronaldu-stal-luchshim-bombardirom-v-istorii-21981183.html

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории

Знаменитый футболист является обладателем пяти "Золотых мячей". За всю карьеру португалец забил 802 гола, из них 687 - за клубы, 115 - за национальную команду.

2021-12-28T13:17+0500

2021-12-28T13:17+0500

2021-12-28T13:18+0500

в мире

криштиану роналду

футбол

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Форвард английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром в истории на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, передает РИА Новости.Торжественная церемония награждения проходила в Дубае. Летом этого года 36-летний футболист вернулся в "Манчестер Юнайтед". Он является обладателем пяти "Золотых мячей". За всю карьеру португалец забил 802 гола, из них 687 - за клубы, 115 - за национальную команду. Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по числу голов за сборную >>По данным Globe Soccer Awards, Роналду является топовым спортсменом. Он собрал вокруг своей персоны огромное количество поклонников футбола. "Теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен", - информируется в сообщении премии.Согласно многочисленным статистическим ресурсам, рекордсменом по числу забитых голов является австрийский и чехословацкий нападающий Йозеф Бицан. За все время он отправил в ворота соперников 805 мячей.Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram >>Кроме того, лучшим тренером 2021 года стал Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии. Летом под его руководством команда стала чемпионом Европы. Экс-игрок "Барселоны" бразилец Роналдиньо получил приз за великую карьеру в футболе (Player Career Award).Читайте также:Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Роналду заразился коронавирусом >>Криштиану невероятный: легенде мирового футбола - 35 лет >>

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криштиану роналду, футбол