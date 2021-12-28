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https://uz.sputniknews.ru/20211228/shavkat-mirziyoev-priletel-v-sankt-peterburg--foto-21984012.html
Шавкат Мирзиёев прилетел в Санкт-Петербург — фото
Шавкат Мирзиёев прилетел в Санкт-Петербург — фото
В рамках официального визита Мирзиёев поучаствует в неформальном саммите СНГ. Во время переговоров главы государств обсудят вопросы многостороннего сотрудничества.
2021-12-28T14:34+0500
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политика
санкт-петербург
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента. В международном аэропорту "Пулково" лидера Узбекистана встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.В рамках официального визита Мирзиёев поучаствует в неформальном саммите СНГ. Во время переговоров главы государств обсудят вопросы многостороннего сотрудничества. Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана &gt;&gt;В ноябре президент Узбекистана побывал с официальным визитом в столице России. Он встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров лидеры двух стран подписали 18 важных документов. В частности, они приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
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санкт-петербург, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев прилетел в Санкт-Петербург — фото

14:34 28.12.2021 (обновлено: 14:37 28.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург
Шавкат Мирзиёев прибыл в Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В международном аэропорту "Пулково" лидера Узбекистана встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента.
В международном аэропорту "Пулково" лидера Узбекистана встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидентский кортеж в Санкт-Петербурге
Президентский кортеж в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
Президентский кортеж в Санкт-Петербурге
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках официального визита Мирзиёев поучаствует в неформальном саммите СНГ. Во время переговоров главы государств обсудят вопросы многостороннего сотрудничества.
Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана >>
В ноябре президент Узбекистана побывал с официальным визитом в столице России. Он встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров лидеры двух стран подписали 18 важных документов. В частности, они приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
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