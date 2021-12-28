https://uz.sputniknews.ru/20211228/shavkat-mirziyoev-priletel-v-sankt-peterburg--foto-21984012.html

Шавкат Мирзиёев прилетел в Санкт-Петербург — фото

Шавкат Мирзиёев прилетел в Санкт-Петербург — фото

В рамках официального визита Мирзиёев поучаствует в неформальном саммите СНГ. Во время переговоров главы государств обсудят вопросы многостороннего сотрудничества.

2021-12-28T14:34+0500

2021-12-28T14:34+0500

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политика

санкт-петербург

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента. В международном аэропорту "Пулково" лидера Узбекистана встретили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица.В рамках официального визита Мирзиёев поучаствует в неформальном саммите СНГ. Во время переговоров главы государств обсудят вопросы многостороннего сотрудничества. Шавкат Мирзиёев выступил на саммите СНГ: что предложил лидер Узбекистана >>В ноябре президент Узбекистана побывал с официальным визитом в столице России. Он встретился с Владимиром Путиным. Во время переговоров лидеры двух стран подписали 18 важных документов. В частности, они приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.

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санкт-петербург, шавкат мирзиёев