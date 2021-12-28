https://uz.sputniknews.ru/20211228/tashkentets-prodal-kvartiru-za-40-tysyach-falshivyx-dollarov-21976659.html

Ташкентец продал квартиру за 40 тысяч фальшивых долларов: что с ним стало

Ташкентец продал квартиру за 40 тысяч фальшивых долларов: что с ним стало

Против злоумышленников возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: "Разбой", "Мошенничество", "Изготовление, сбыт поддельных... 28.12.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

уголовный кодекс

мошенничество

разбой

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Мужчина продал квартиру в центре столицы за 40 тысяч фальшивых долларов, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.Согласно данным госструктуры, после оформления сделки покупатели напали на него с пистолетом, чтобы забрать поддельные деньги, а также оставшиеся документы на квартиру. Они пугали, избивали и душили владельца. После того как злоумышленники получили от мужчины все, что требовали, они скрылись с места преступления.В один из банков Ташкента сдали 5 тысяч евро в фальшивых монетах >>По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: "Разбой", "Мошенничество", "Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг".Отмечается, что в результате проведенного правоохранителями оперативного мероприятия один из подозреваемых был задержан на таможенном посту "Гишт-Куприк". Установлена личность правонарушителя. Им оказался 26-летний житель Нарпайского района Самаркандской области. В настоящее время проводится дознание. Читайте также:В Казахстане сожгли сотни тысяч долларов — видео >>В ташкентском аэропорту у злоумышленников изъяли несколько тысяч фальшивых долларов >>

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уголовный кодекс, мошенничество, разбой