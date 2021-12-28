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Узбекистанцы изучат опыт России в применении "регуляторной гильотины"
Узбекистанцы изучат опыт России в применении "регуляторной гильотины"
В России этот механизм уже давно используется. Теперь настала очередь Узбекистана.
2021-12-28T08:31+0500
2021-12-28T08:34+0500
общество
узбекистанцы
опыт
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Министерства юстиции Узбекистана и России подписали программу сотрудничества на 2022 год.Она, в частности, предусматривает изучение российского опыта применения механизма "регуляторной гильотины".Программу на 2022 год подписали в формате видеоконференции министры юстиции двух стран Русланбек Давлетов и Константин Чуйченко.Государства будут вместе разрабатывать меры, призванные усовершенствовать законодательство, цифровизировать процедуры разработки.Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в области согласования нормативно-правовых актов, антикоррупционной экспертизы законодательных актов, регуляторной политики и судебной экспертизы.Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане &gt;&gt;Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере бизнеса. Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов.По официальным данным, товарооборот между странами в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4% по сравнению с 2019-м — до 5,641 миллиарда долларов.Однако уже в январе-сентябре этого года объем вырос на 26,2% — до 5,117 миллиарда долларов и, по прогнозам узбекской стороны, по итогам 2021 года может достичь 7 миллиардов долларов.Читайте также:Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года &gt;&gt;Узбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере &gt;&gt;
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узбекистанцы, опыт

Узбекистанцы изучат опыт России в применении "регуляторной гильотины"

08:31 28.12.2021 (обновлено: 08:34 28.12.2021)
© Depositphotos / BelchonockСудебные принадлежности, молоток и книги, на столе
Судебные принадлежности, молоток и книги, на столе - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Depositphotos / Belchonock
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Что такое "регуляторная гильотина" и зачем она нужна Узбекистану — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Министерства юстиции Узбекистана и России подписали программу сотрудничества на 2022 год.
Она, в частности, предусматривает изучение российского опыта применения механизма "регуляторной гильотины".
Программу на 2022 год подписали в формате видеоконференции министры юстиции двух стран Русланбек Давлетов и Константин Чуйченко.
Государства будут вместе разрабатывать меры, призванные усовершенствовать законодательство, цифровизировать процедуры разработки.
Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в области согласования нормативно-правовых актов, антикоррупционной экспертизы законодательных актов, регуляторной политики и судебной экспертизы.
Что такое "регуляторная гильотина"?

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила в России неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.

Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане >>
Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере бизнеса. Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов.
По официальным данным, товарооборот между странами в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4% по сравнению с 2019-м — до 5,641 миллиарда долларов.
Однако уже в январе-сентябре этого года объем вырос на 26,2% — до 5,117 миллиарда долларов и, по прогнозам узбекской стороны, по итогам 2021 года может достичь 7 миллиардов долларов.
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