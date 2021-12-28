https://uz.sputniknews.ru/20211228/uzbekistantsy-izuchat-opyt-rossii-v-primenenii-regulyatornoy-gilotiny-21974408.html

Узбекистанцы изучат опыт России в применении "регуляторной гильотины"

Узбекистанцы изучат опыт России в применении "регуляторной гильотины"

В России этот механизм уже давно используется. Теперь настала очередь Узбекистана.

2021-12-28T08:31+0500

2021-12-28T08:31+0500

2021-12-28T08:34+0500

общество

узбекистанцы

опыт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1c/21974602_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9fd4519776252c39f02126d14f3cafd.jpg

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Министерства юстиции Узбекистана и России подписали программу сотрудничества на 2022 год.Она, в частности, предусматривает изучение российского опыта применения механизма "регуляторной гильотины".Программу на 2022 год подписали в формате видеоконференции министры юстиции двух стран Русланбек Давлетов и Константин Чуйченко.Государства будут вместе разрабатывать меры, призванные усовершенствовать законодательство, цифровизировать процедуры разработки.Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в области согласования нормативно-правовых актов, антикоррупционной экспертизы законодательных актов, регуляторной политики и судебной экспертизы.Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане >>Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере бизнеса. Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов.По официальным данным, товарооборот между странами в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4% по сравнению с 2019-м — до 5,641 миллиарда долларов.Однако уже в январе-сентябре этого года объем вырос на 26,2% — до 5,117 миллиарда долларов и, по прогнозам узбекской стороны, по итогам 2021 года может достичь 7 миллиардов долларов.Читайте также:Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года >>Узбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, опыт