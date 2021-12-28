Узбекистанцы изучат опыт России в применении "регуляторной гильотины"

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Министерства юстиции Узбекистана и России подписали программу сотрудничества на 2022 год.Она, в частности, предусматривает изучение российского опыта применения механизма "регуляторной гильотины".Программу на 2022 год подписали в формате видеоконференции министры юстиции двух стран Русланбек Давлетов и Константин Чуйченко.Государства будут вместе разрабатывать меры, призванные усовершенствовать законодательство, цифровизировать процедуры разработки.Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в области согласования нормативно-правовых актов, антикоррупционной экспертизы законодательных актов, регуляторной политики и судебной экспертизы.Российский бизнес-омбудсмен оценил экономические реформы в Узбекистане >>Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере бизнеса. Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов.По официальным данным, товарооборот между странами в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4% по сравнению с 2019-м — до 5,641 миллиарда долларов.Однако уже в январе-сентябре этого года объем вырос на 26,2% — до 5,117 миллиарда долларов и, по прогнозам узбекской стороны, по итогам 2021 года может достичь 7 миллиардов долларов.Читайте также:Мирзиёев и Путин проведут еще одну встречу до конца года >>Узбекистан и Россия обсудили программу сотрудничества в финансовой сфере >>
Узбекистан и Россия активно сотрудничают в сфере бизнеса. Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в узбекскую экономику уже превысили 10 миллиардов долларов.
По официальным данным, товарооборот между странами в 2020 году из-за пандемии коронавируса снизился на 15,4% по сравнению с 2019-м — до 5,641 миллиарда долларов.
Однако уже в январе-сентябре этого года объем вырос на 26,2% — до 5,117 миллиарда долларов и, по прогнозам узбекской стороны, по итогам 2021 года может достичь 7 миллиардов долларов.