https://uz.sputniknews.ru/20211229/22006981.html

Таджикистан помог Узбекистану во время маловодья

Таджикистан помог Узбекистану во время маловодья

Стороны подвели итоги использования водных ресурсов в 2021 году с учетом дефицита осадков.

2021-12-29T18:04+0500

2021-12-29T18:04+0500

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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Представители ведомств Таджикистана и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество в сфере совместного использования водных ресурсов, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на департамент информации МИД. Таджикский посол Абдуджаббор Рахмонзода обсудил эту тему с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым.Назван регион с наихудшим снабжением питьевой водой >>В рамках переговоров, стороны отметили, что 2021-й стал одним из маловодных годов в Узбекистане. Однако диалог между профильными министерствами двух стран позволил решить проблему и узбекские сельскохозяйственные угодья были обеспечены водой.Представители республик также подчеркнули важность совместного проведения культурных мероприятий накануне международного праздника Навруз.Ученые разработали технологию экономии воды при поливе земель >>Ранее президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев выступили за комплексное и взаимовыгодное использование ресурсов. Во время визита в Душанбе Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил вопросам экологии.Рахмон приветствовал принятие по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.Читайте также:Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видео >>Дефицит воды в Центральной Азии: как Узбекистану и его соседям спастись от засухи >>

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узбекистан, таджикистан, вода, водные ресурсы