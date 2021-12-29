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https://uz.sputniknews.ru/20211229/22006981.html
Таджикистан помог Узбекистану во время маловодья
Таджикистан помог Узбекистану во время маловодья
Стороны подвели итоги использования водных ресурсов в 2021 году с учетом дефицита осадков.
2021-12-29T18:04+0500
2021-12-29T18:14+0500
общество
узбекистан
таджикистан
вода
водные ресурсы
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ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Представители ведомств Таджикистана и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество в сфере совместного использования водных ресурсов, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на департамент информации МИД. Таджикский посол Абдуджаббор Рахмонзода обсудил эту тему с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым.Назван регион с наихудшим снабжением питьевой водой &gt;&gt;В рамках переговоров, стороны отметили, что 2021-й стал одним из маловодных годов в Узбекистане. Однако диалог между профильными министерствами двух стран позволил решить проблему и узбекские сельскохозяйственные угодья были обеспечены водой.Представители республик также подчеркнули важность совместного проведения культурных мероприятий накануне международного праздника Навруз.Ученые разработали технологию экономии воды при поливе земель &gt;&gt;Ранее президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев выступили за комплексное и взаимовыгодное использование ресурсов. Во время визита в Душанбе Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил вопросам экологии.Рахмон приветствовал принятие по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.Читайте также:Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видео &gt;&gt;Дефицит воды в Центральной Азии: как Узбекистану и его соседям спастись от засухи &gt;&gt;
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узбекистан, таджикистан, вода, водные ресурсы

Таджикистан помог Узбекистану во время маловодья

18:04 29.12.2021 (обновлено: 18:14 29.12.2021)
© Pixabay/PexelsЗакат на море
Закат на море - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Pixabay/Pexels
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Стороны подвели итоги использования водных ресурсов в 2021 году с учетом дефицита осадков.
ТАШКЕНТ, 29 дек – Sputnik. Представители ведомств Таджикистана и Узбекистана обсудили двустороннее сотрудничество в сфере совместного использования водных ресурсов, передает Sputnik Таджикистан со ссылкой на департамент информации МИД.
Таджикский посол Абдуджаббор Рахмонзода обсудил эту тему с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым.
Назван регион с наихудшим снабжением питьевой водой >>
В рамках переговоров, стороны отметили, что 2021-й стал одним из маловодных годов в Узбекистане. Однако диалог между профильными министерствами двух стран позволил решить проблему и узбекские сельскохозяйственные угодья были обеспечены водой.
Представители республик также подчеркнули важность совместного проведения культурных мероприятий накануне международного праздника Навруз.
Ученые разработали технологию экономии воды при поливе земель >>
Ранее президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев выступили за комплексное и взаимовыгодное использование ресурсов. Во время визита в Душанбе Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил вопросам экологии.
Рахмон приветствовал принятие по инициативе Узбекистана резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий.
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