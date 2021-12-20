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https://uz.sputniknews.ru/20211220/nazvan-region-s-naixudshim-snabjeniem-pitevoy-vodoy-21862817.html
Назван регион с наихудшим снабжением питьевой водой
Назван регион с наихудшим снабжением питьевой водой
Кашкадарья стоит на последнем месте из всех регионов Узбекистана по необходимому обеспечению населения питьевой водой.
2021-12-20T17:06+0500
2021-12-20T17:20+0500
общество
электроэнергия
кашкадарьинская область
хоким
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Кашкадарья стоит на последнем месте из всех регионов Узбекистана по должному обеспечению населения питьевой водой, заявил хоким области Муротжон Бердиалиевич Азимов.По его словам, для улучшения сложившейся ситуации в регионе начаты строительные работы за счет выделенных из бюджета 237,6 млрд сумов. Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией &gt;&gt;В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 427,6 км сетей питьевой воды на 30 из 47 объектах, уточнил спикер. Как сообщил Азимов, за счет реализации масштабного проекта 398 тысяч местных жителей будут обеспечены питьевой водой. Охват намечено довести до 49%, отметил глава области.Власти построят в Узбекистане свыше 20 ГЭС &gt;&gt;Кроме того, для качественного снабжения местных жителей электричеством, в этом году на 1,5 тысячах км линий электропередачи и 400 трансформаторных пунктах были проведены строительные и модернизационные работы, добавил спикер. Эта инициатива позволила значительно улучшить подачу электроэнергии к 271 тысячи квартир, расположенных в 479 махаллях, заключил Азимов. Читайте также:Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством &gt;&gt;Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видео &gt;&gt;
кашкадарьинская область
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электроэнергия, кашкадарьинская область, хоким

Назван регион с наихудшим снабжением питьевой водой

17:06 20.12.2021 (обновлено: 17:20 20.12.2021)
CC0 / pixabay / Кран
Кран - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
CC0 / pixabay /
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По словам хокима области, для улучшения сложившейся ситуации в регионе начаты строительные работы за счет выделенных из бюджета 237,6 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Кашкадарья стоит на последнем месте из всех регионов Узбекистана по должному обеспечению населения питьевой водой, заявил хоким области Муротжон Бердиалиевич Азимов.
По его словам, для улучшения сложившейся ситуации в регионе начаты строительные работы за счет выделенных из бюджета 237,6 млрд сумов.
Замминистра энергетики Узбекистана рассказал о совместных проектах с Россией >>
В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию 427,6 км сетей питьевой воды на 30 из 47 объектах, уточнил спикер.
Как сообщил Азимов, за счет реализации масштабного проекта 398 тысяч местных жителей будут обеспечены питьевой водой. Охват намечено довести до 49%, отметил глава области.
Власти построят в Узбекистане свыше 20 ГЭС >>
Кроме того, для качественного снабжения местных жителей электричеством, в этом году на 1,5 тысячах км линий электропередачи и 400 трансформаторных пунктах были проведены строительные и модернизационные работы, добавил спикер. Эта инициатива позволила значительно улучшить подачу электроэнергии к 271 тысячи квартир, расположенных в 479 махаллях, заключил Азимов.
Читайте также:
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Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видео >>
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