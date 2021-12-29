https://uz.sputniknews.ru/20211229/kak-uxodyaschiy-god-izmenil-tsentralnuyu-aziyu-21992393.html

Как уходящий год изменил Центральную Азию

Как уходящий год изменил Центральную Азию

Как Афганистан изменил ЦА, какую проблему оголили выборы в Узбекистане и что делает республика для присоединения к ЕАЭС.

2021-12-29T20:03+0500

2021-12-29T20:03+0500

2021-12-29T20:03+0500

колумнисты

узбекистан

афганистан

центральная азия

еаэс

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Уходящий год был очень непростым для Центральной Азии. Региону пришлось столкнуться с серией серьезных вызовов, военных, политических, экономических и природных. Многие из возникших проблем останутся актуальными и в следующем году, поэтому стоит о них поговорить.Наиболее резонансной угрозой стали резкие изменения военной ситуации в Афганистане. В течение лета войска НАТО и афганская армия потерпели серию масштабных поражений от движения Талибан*, несмотря на численное и техническое превосходство военных. Война завершилась летом хаотичной эвакуацией иностранцев из Кабула и кадрами беженцев, падавших с самолетов, облетевшими весь мир. После этого для стран Центральной Азии впервые за долгое время возникла прямая внешняя угроза.Сопредельное государство с численностью населения около 39 миллионов человек оказалась под контролем боевиков запрещенной организации. Кроме Талибана*, на территории страны присутствуют несколько тысяч боевиков группировок Аль-Каида**, ИДУ**, Джамаат Ансаруллох** и ряда иных, среди которых много уроженцев бывшего СССР. Эти организации рассматривают Афганистан в качестве плацдарма для экспансии и являются прямой угрозой для центрально-азиатских государств, и одновременно тесно сотрудничали с талибами все последние годы.Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии>>По итогам вооруженного конфликта афганские боевики располагают мобилизационным потенциалом не менее 500 тысяч человек и трофейным парком боевых вертолетов Black Hawk, несколькими десятками танков, артиллерией, включая системы залпового огня "Град", доставшимися в наследство от армии старого режима. Афганская армия на 2020-й в рейтинге военной мощи GFP существенно опережала Таджикистан и Туркменистан, следовательно, победившие ее боевики представляют угрозу для соседей.Новая военная политикаВ новых условиях страны региона должны были окончательно определиться с партнерами в сфере безопасности. Особую роль в регионе приобретает ОДКБ, среди членов которой — Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Кроме того, к работе саммита Организации в сентябре присоединился Узбекистан, который не возобновил свое членство, но счел необходимым объединить усилия в новых условиях.Ключевой силой ОДКБ остается Россия, которая имеет опыт борьбы с международным терроризмом в Сирии. В августовских учениях по отражению атак боевиков, где участвовали российский, таджикский и узбекский контингенты, 72% личного состава и 84% военной техники представила российская армия. Также российский Генштаб сейчас играет ключевую роль в укреплении военной инфраструктуры в афганском пограничье.Одновременно бесславное поражение Америки в Афганистане привело к тому, что в регионе стремительно сокращается интерес к военному сотрудничеству с США и НАТО. Страны ОДКБ приняли совместную декларацию "против размещения на своей территории находившихся в Афганистане объектов военной инфраструктуры США и других стран НАТО, а также афганских граждан, сотрудничавших с иностранными военными присутствиями". Эту же позицию официально поддержал Узбекистан, отказавшийся рассматривать американские предложения о создании военных объектов на своей территории.Куда приводят мечты о НАТО>>Кроме того, летом были отменены ежегодные учения "Степной орел", в которых совместно участвовали страны НАТО и государства Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан. Опыт афганской войны показал неэффективность сил Альянса, ведь афганская армия считалась приоритетным союзником США вне НАТО, строилась при поддержке США в течение 20 лет, и была разгромлена талибами в течение нескольких месяцев.Это показало, что не только Центральная Азия, но и весь регион нуждается в новой системе безопасности без опоры на армии Запада, которые слишком легко оставляют поле боя при возникновении проблем.Годовой политический циклНесмотря на продолжение пандемии COVID-19 и сильную засуху, политический цикл 2021 года в регионе прошел относительно спокойно. Без срывов прошли выборы в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.Наиболее существенным стал успех нового кыргызского президента Садыра Жапарова, который на январских выборах набрал 80% голосов, что на 20 процентных пунктов и 100 тысяч голосов больше, чем у его предшественника Жээнбекова на выборах 2017-го.Также успешно для президента Кыргызстана прошел референдум в поддержку предложенной им новой конституции и выборы парламента в ноябре. Многие опасались, что после электорального цикла республику охватит волна беспорядков, как это было в октябре 2020 года. Но кыргызское общество в целом приняло результаты выборов, несмотря на возражения отдельных оппозиционных партий.Как лидеры стран Европы поздравили Мирзиёева с переизбранием>>Сложнее прошли парламентские выборы в январе 2021 года в Казахстане. Правящая партия "Нур-Отан" получила парламентское большинство, но потеряла в сравнении с 2016-м более 10 процентных пунктов и 1 миллион голосов, получив 5,1 миллион голосов против 6,1 млн в ходе прошлого избирательного цикла.Также негативную динамику показал электоральный результат президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, переизбиравшегося в этом году. В сравнении с 2016-м он потерял 8 процентных пунктов и около 3 миллионов голосов. Несмотря на высокий уровень поддержки (более 80%) можно констатировать, что в Узбекистане, как и в соседнем Казахстане, есть рост социального напряжения, и власть должны искать решения возникающих перед обществом проблем.Новый этап борьбы с пандемиейПандемия COVID-19 наложила серьезный отпечаток на жизнь региона, поэтому одним из важнейших событий года было распространение вакцины. Первой стала российская "Спутник-V", которая появилась в Центральной Азии вскоре после завершения тестирования. Ее используют во всех пяти республиках региона, либо купив, либо получив партии в рамках гуманитарной помощи.Крупнейшим приобретателем российской вакцины оказался Казахстан, который купил ее на 114 миллионов долларов. Кроме того, производство "Спутник-V" и "Спутник-Лайт" было налажено в Караганде на основе субстанции, поставляемой из России. "Спутником" уже вакцинировались более 80% граждан республики, в том числе Нурсултан Назарбаев, президент Касым-Жомарт Токаев, премьер Аскар Мамин.Производство "Спутника" также начато в Узбекистане, а Кыргызстан ведет переговоры об открытии предприятия еще с лета. Прочие страны получают российскую вакцину в виде импорта. Кроме того, часть выходцев из региона вакцинировались, находясь в России, которая ведет вакцинацию иностранцев в крупных городах, включая Москву и Петербург.Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки>>Вопросы, связанные с признанием сертификатов о вакцинации в разных государствах, сейчас еще решаются, но чисто медицинское значение "Спутника" для жизней и безопасности населения Центральной Азии несомненно.Массовая вакцинация — важный этап на пути к докризисному образу жизни в каждом из государств.Успехи сотрудничестваНесмотря на сложный исторический фон, пандемию, кризис в Афганистане, засуху, 2021 год был ознаменован и развитием сотрудничества. В Узбекистане идет подготовка к строительству АЭС корпорацией "Росатом", после долгих колебаний о готовности поддержать аналогичный проект на своей территории заявил и Казахстан.Развивается сотрудничество стран региона в рамках ЕАЭС. На очередном саммите организации в Ереване было подписано соглашение об обмене кредитными историями, что позволит гражданам стран-участниц Евразийского союза брать кредиты в любой точке общего пространства. Утверждены дополнительные документы о создании общего рынка лекарственных препаратов, снятии нетарифных барьеров и многом другом.Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года>>К ЕАЭС уже скоро может присоединиться и Узбекистан. В ходе очередного заседания Евразийского совета республика обязалась в 2022 году привести к стандартам объединения не менее 22 своих техрегламентов. Кроме того, премьер Абдулла Арипов выдвинул ряд конкретных предложений по расширению поставок сельхозпродукции в страны ЕАЭС.Эта каждодневная хозяйственная и дипломатическая работа остается на втором плане из-за мрачного фона новостей о терроризме, пандемии и мировой напряженности. Но зачастую именно она имеет наибольшее значение для жизни региона.*Организация, находящаяся под санкциями ООН из-за террористической деятельности.** Организации, признанные террористическими на территории России, Таджикистана и ряда других стран.

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Никита Мендкович https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/565/27/5652780_204:0:745:540_100x100_80_0_0_f4fb2054c65876ad5ab8f773ad80d80e.jpg

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узбекистан, афганистан, центральная азия, еаэс