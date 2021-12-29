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https://uz.sputniknews.ru/20211229/nelegalnyx-trudovyx-migrantov-mogut-vydvorit-iz-rossii-21995682.html
Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России
Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России
Действие принятых Путиным временных мер для рабочих-мигрантов истекает 31 декабря 2021 года. Что будет дальше, читайте в обзоре.
2021-12-29T09:59+0500
2021-12-29T09:59+0500
россия
владимир путин
трудовые мигранты
нелегальные мигранты
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В России иностранных граждан с 1 января могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны.Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД). В ведомстве добавили, что действие временных мер для трудовых мигрантов, которые ввел президент Владимир Путин, истекает 31 декабря 2021 года. В МВД настоятельно рекомендуют иностранцам без документов на работу в срочном порядке обратиться в органы внутренних дел.Кроме того, работодателям нужно оформить с иностранцами трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом территориальные органы МВД.С марта 2020-го свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона — урегулировали законность пребывания в России.В декабре в МВД заявили, что в России с конца декабря начнут выдавать трудовым мигрантам патенты нового образца.Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.Эксперты тем временем сходятся во мнении, что из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.Читайте также:Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов &gt;&gt;Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев &gt;&gt;
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владимир путин, трудовые мигранты, нелегальные мигранты

Нелегальных трудовых мигрантов могут выдворить из России

09:59 29.12.2021
© Natalia SeliverstovaЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Natalia Seliverstova
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Действие принятых Путиным временных мер для рабочих-мигрантов истекает 31 декабря 2021 года.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В России иностранных граждан с 1 января могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны.
Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД).
В ведомстве добавили, что действие временных мер для трудовых мигрантов, которые ввел президент Владимир Путин, истекает 31 декабря 2021 года.
В МВД настоятельно рекомендуют иностранцам без документов на работу в срочном порядке обратиться в органы внутренних дел.
Кроме того, работодателям нужно оформить с иностранцами трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом территориальные органы МВД.
"С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям до 800 тысяч рублей за каждого такого работника", — подчеркивается в сообщении.
С марта 2020-го свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона — урегулировали законность пребывания в России.
В декабре в МВД заявили, что в России с конца декабря начнут выдавать трудовым мигрантам патенты нового образца.
Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.
Эксперты тем временем сходятся во мнении, что из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.
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