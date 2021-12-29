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Сколько двусторонних договоров подписали Россия и Узбекистан за 30 лет
Сколько двусторонних договоров подписали Россия и Узбекистан за 30 лет
Среди стран центральноазиатского региона больше всего двусторонних договоров за 30 прошедших лет Россия заключила с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.
2021-12-29T14:52+0500
2021-12-29T14:54+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Подводя итоги 30-летия с момент образования СНГ, эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) составили ТОП-10 стран, с которыми Россия подписала наибольшее количество двусторонних договоров.Узбекистан также вошел в список самых договороспособных партнеров России. За 30 лет было заключено 121 двустороннее соглашение. В десятку попали и Казахстан, Украина, Беларусь, Армения, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова и США.Напомним, во время визита президента Узбекистана в Россию 19 ноября главы двух стран подписали 18 документов. В частности, они приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Важно отметить, что этот визит был первым государственным для Шавката Мирзиёева после его переизбрания на пост главы республики 24 октября 2021 года.А накануне президент Узбекистана поучаствовал в традиционном неформальном саммите глав стран СНГ, который проходил в северной столице России — Санкт-Петербурге."Встреча без галстуков" — первая с момента начала пандемии коронавируса, она проходила в формате свободной дискуссии по инициативе Владимира Путина.Читайте также:Станет ли дата распада Советского Союза памятной &gt;&gt;Саммит 2021: итоги и совместное фото Путина с другими лидерами СНГ &gt;&gt;
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узбекистан, сотрудничество, подписание документов

Сколько двусторонних договоров подписали Россия и Узбекистан за 30 лет

14:52 29.12.2021 (обновлено: 14:54 29.12.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПодписание документов
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Среди стран центральноазиатского региона больше всего двусторонних договоров за последние 30 лет Россия заключила с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Подводя итоги 30-летия с момент образования СНГ, эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) составили ТОП-10 стран, с которыми Россия подписала наибольшее количество двусторонних договоров.
Узбекистан также вошел в список самых договороспособных партнеров России. За 30 лет было заключено 121 двустороннее соглашение. В десятку попали и Казахстан, Украина, Беларусь, Армения, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова и США.
Напомним, во время визита президента Узбекистана в Россию 19 ноября главы двух стран подписали 18 документов. В частности, они приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Важно отметить, что этот визит был первым государственным для Шавката Мирзиёева после его переизбрания на пост главы республики 24 октября 2021 года.
А накануне президент Узбекистана поучаствовал в традиционном неформальном саммите глав стран СНГ, который проходил в северной столице России — Санкт-Петербурге.
"Встреча без галстуков" — первая с момента начала пандемии коронавируса, она проходила в формате свободной дискуссии по инициативе Владимира Путина.
Дата распада СССР

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент страны Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Беларуси и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

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