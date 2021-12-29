Сколько двусторонних договоров подписали Россия и Узбекистан за 30 лет

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент страны Михаил Горбачев в обращении к народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.

Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Беларуси и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.