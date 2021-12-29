https://uz.sputniknews.ru/20211229/uzbekistan-izbavitsya-ot-saranchi-pri-pomoschi-mototsiklov-21994767.html

Узбекистан избавится от саранчи при помощи мотоциклов

Узбекистан избавится от саранчи при помощи мотоциклов

В ход также пойдут планшеты, а также опрыскиватели и средства защиты: очки, маски, защитные комбинезоны.

2021-12-29T08:59+0500

2021-12-29T08:59+0500

2021-12-29T08:59+0500

общество

узбекистан

мотоцикл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0e/21343282_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_83d97d2ebb046a85a1a55360efbbb736.jpg

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Власти Узбекистана получили специальную технику, оборудование и экипировку для борьбы с саранчой.В частности, речь идет о десяти мотоциклах, 14 планшетах, а также опрыскивателях и наборе средств защиты. В него вошли очки, маски, перчатки, защитные головные уборы, обувь и комбинезоны. В Центральной Азии ежегодно до 4 миллионов гектаров культивируемых площадей находятся под угрозой из-за саранчи. В Узбекистане в 2020-м насекомое "поселилось" на около 600 тысячах гектаров посевов при общей площади сельхозземель в 3,4 миллиона гектаров.Ранее президент Шавкат Мирзиёев передал функции по защите растений и борьбе с саранчой Государственной инспекции по карантину растений.Борьбу с еще одним вредителем — непарным шелкопрядом — возложили на Ассоциацию "Узбекипаксаноат", входящие в ее состав кластеры, а также районные хокимияты. Поставки минеральных удобрений и химических средств глава государства целиком передал частному сектору в соответствии с принципами свободного рынка. Предпринимателям также начали предоставлять на конкурсной основе услуги по химической обработке растений. Узбекистану грозит нехватка воды для орошения — власти стараются ее предотвратить >>Между тем власти активно поддерживают проекты, направленные не только на защиту растений, но и орошение засушливой почвы Узбекистана.Так, российские ученые разработали для республики технологию экономии воды при поливе земель.Специалисты Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ) для этого развернули агрометеорологические стационары — автоматические метеорологические станции с датчиками, установленными на трех разных глубинах. Они измеряют такие параметры, как температура, влажность и доступность почвенной влаги для растений. Читайте также:В Узбекистане восстановят редкие сорта растений, находящиеся на грани исчезновения >>В Узбекистане найдено прежде неизвестное науке растение >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, мотоцикл