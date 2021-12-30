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https://uz.sputniknews.ru/20211230/kak-uzbekistantsy-vstretyat-novyy-god-i-chto-prigotovyat-k-stolu--opros-22016564.html
Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос
Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос
Что загадали жители республики на 2022 год и с кем разделят этот важный момент, читайте в обзоре.
2021-12-30T12:01+0500
2021-12-30T12:01+0500
общество
опрос
новый год
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узбекистан вовсю готовится к Новому году. Интересно узнать, как его встретят во всех областях республики. Как показал опрос, 92,4% жителей Узбекистана собираются праздновать Новый год дома. Данные привел центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"). Согласно данным опроса, 97,3% граждан намерены провести этот праздник со своей семьей. При этом на новогоднем столе, по мнению опрошенных, должны быть как национальные блюда — плов, казан-кабоб (мясное блюдо с картофелем), так и пришедшие из советских времен традиционный салат оливье и селедку под шубой.От наступающего 2022-го 76,9% опрошенных ждут только светлого и хорошего, 21,4% — еще лучшего, чем в 2021 году.Как приготовить легкий и полезный оливье &gt;&gt;Телефонный опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте. Всего своими планами поделились около 1 тысячи человек. Из них 49% — мужчины и 51% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%. В опросе участвовали представители различных возрастных групп старше 18 лет.В начале декабря власти рекомендовали жителям Узбекистана отмечать новогодние праздники дома из-за распространения нового штамма "омикрон". Читайте также:Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты &gt;&gt;Как быстро и красиво собрать ёлку к Новому году: советы от дизайнера &gt;&gt;
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опрос, новый год

Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос

12:01 30.12.2021
© UnsplashНовый год, иллюстративное фото
Новый год, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Unsplash
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Что загадали жители республики на 2022 год и с кем разделят этот важный момент, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узбекистан вовсю готовится к Новому году. Интересно узнать, как его встретят во всех областях республики.
Как показал опрос, 92,4% жителей Узбекистана собираются праздновать Новый год дома. Данные привел центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение").

"Абсолютное большинство респондентов планирует встречать и праздновать новый 2022 год у себя дома (92,4%)", — говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, 97,3% граждан намерены провести этот праздник со своей семьей.
При этом на новогоднем столе, по мнению опрошенных, должны быть как национальные блюда — плов, казан-кабоб (мясное блюдо с картофелем), так и пришедшие из советских времен традиционный салат оливье и селедку под шубой.
"Несмотря на то, что и в 2021 году узбекистанцы испытали негативное влияние пандемии COVID-19, более половины респондентов считают уходящий год легким и спокойным лично для себя", — отмечается в сообщении.
От наступающего 2022-го 76,9% опрошенных ждут только светлого и хорошего, 21,4% — еще лучшего, чем в 2021 году.
Как приготовить легкий и полезный оливье >>
Телефонный опрос проходил в 12 областях Узбекистана, в автономии Каракалпакстан и Ташкенте.
Всего своими планами поделились около 1 тысячи человек. Из них 49% — мужчины и 51% — женщины, горожане — 51%, сельские жители — 49%.
В опросе участвовали представители различных возрастных групп старше 18 лет.
В начале декабря власти рекомендовали жителям Узбекистана отмечать новогодние праздники дома из-за распространения нового штамма "омикрон".
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