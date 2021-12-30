https://uz.sputniknews.ru/20211230/lola-yuldasheva-sygrala-shedevr-klassiki-v-dorogom-vechernem-plate--video-22021419.html

Лола Юлдашева сыграла шедевр классики в дорогом вечернем платье — видео

Лола Юлдашева сыграла шедевр классики в дорогом вечернем платье — видео

Когда дети засыпают, Юлдашева становится совсем другой. Поклонников крайне удивило видео, которое выложила звезда.

2021-12-30T15:43+0500

2021-12-30T15:43+0500

2021-12-30T15:43+0500

это интересно

платье

лола юлдашева

классика

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Узбекская певица Лола Юлдашева удивила поклонников необычным новогодним видео.На нем артистка сидит за фортепиано в шикарном платье и исполняет знаменитую композицию "Утро" Эдвард Грига из сюиты "Пер Гюнт".Юлдашева призналась, что играет "каряво", и пошутила, что композитор, вероятно, "перевернулся уже десять раз". Однако подписчики отметили, что артистка невероятно талантлива. Певица активно освещает в соцсетях свою жизнь и часто делится с поклонниками мыслями.Ранее Юлдашева раскрыла секреты здоровых отношений в паре и посоветовала, что делать, если муж изменил. Читайте:Лола Юлдашева высмеяла инициативу Назарбекова с тюбетейками >>Фото: что Райхон и другие узбекские звезды думают о фильме "Дом Гуччи" >>

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платье, лола юлдашева, классика