https://uz.sputniknews.ru/20211230/prezident-rossii-pozdravil-shavkata-mirziyoeva-s-nastupayuschim-prazdnikom-22021069.html

Президент России поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим праздником

Президент России поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим праздником

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также глав других государств.

2021-12-30T15:05+0500

2021-12-30T15:05+0500

2021-12-30T15:11+0500

политика

владимир путин

шавкат мирзиёев

поздравление

новый год

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также глав других государств, сообщает пресс-служба Кремля. В новогоднем послании Путин выразил надежду, что в наступающем 2022 году между странами будет продолжена совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.Также глава России подчеркнул, что визит Шавката Мирзиёева в Москву подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений. Состоявшиеся между лидерами двух стран переговоры позволили наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия, заключил Путин.В ноябре президент Узбекистана побывал с официальным визитом в столице России. Во время переговоров Мирзиёев и Путин подписали 18 важных документов. В частности, лидеры двух стран приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.Как должно развиваться СНГ? Главное из выступления Мирзиёева — фото >>Также 28 декабря президент республики направился в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. В рамках мероприятия главы государств обсудили вопросы многостороннего сотрудничества.

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владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление, новый год