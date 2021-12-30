https://uz.sputniknews.ru/20211230/prezident-rossii-pozdravil-shavkata-mirziyoeva-s-nastupayuschim-prazdnikom-22021069.html
Президент России поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим праздником
Президент России поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим праздником
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также глав других государств.
2021-12-30T15:05+0500
2021-12-30T15:05+0500
2021-12-30T15:11+0500
политика
владимир путин
шавкат мирзиёев
поздравление
новый год
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также глав других государств, сообщает пресс-служба Кремля. В новогоднем послании Путин выразил надежду, что в наступающем 2022 году между странами будет продолжена совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.Также глава России подчеркнул, что визит Шавката Мирзиёева в Москву подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений. Состоявшиеся между лидерами двух стран переговоры позволили наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия, заключил Путин.В ноябре президент Узбекистана побывал с официальным визитом в столице России. Во время переговоров Мирзиёев и Путин подписали 18 важных документов. В частности, лидеры двух стран приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.Как должно развиваться СНГ? Главное из выступления Мирзиёева — фото >>Также 28 декабря президент республики направился в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. В рамках мероприятия главы государств обсудили вопросы многостороннего сотрудничества.
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владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление, новый год
Президент России поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим праздником
15:05 30.12.2021 (обновлено: 15:11 30.12.2021)
В новогоднем послании Путин выразил надежду, что в наступающем 2022 году будет продолжена совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также глав других государств, сообщает
пресс-служба Кремля.
В новогоднем послании Путин выразил надежду, что в наступающем 2022 году между странами будет продолжена совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе"
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
Также глава России подчеркнул, что визит Шавката Мирзиёева в Москву подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений. Состоявшиеся между лидерами двух стран переговоры позволили наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия, заключил Путин.
В ноябре президент Узбекистана побывал
с официальным визитом в столице России. Во время переговоров Мирзиёев и Путин подписали 18 важных документов. В частности, лидеры двух стран приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности.
Также 28 декабря президент республики направился
в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. В рамках мероприятия главы государств обсудили вопросы многостороннего сотрудничества.