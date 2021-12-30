https://uz.sputniknews.ru/20211230/stali-izvestny-rezultaty-analiza-prob-pitevoy-vody-kakova-situatsiya-v-regionax-22020897.html

Стали известны результаты анализа проб питьевой воды: какова ситуация в регионах

Стали известны результаты анализа проб питьевой воды: какова ситуация в регионах

Специалисты изучили более 12,5 тысяч технических условий подключения потребителей к водопроводной сети, при этом выявили почти 1,5 тысячи нарушений.

2021-12-30T15:00+0500

2021-12-30T15:00+0500

2021-12-30T15:00+0500

общество

вода

гуп "сувсоз"

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Сотрудники инспекции по контролю за качеством питьевой воды проанализировали более 100 тысяч проб и установили, что в 9% случаев качество питьевой воды не соответствует установленным санитарным требованиям. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника ведомства Гайрат Рахимов.Специалисты изучили более 12,5 тысяч технических условий подключения потребителей к водопроводной сети, при этом выявили почти 1,5 тысячи нарушений: многие пользовались водой без договоров и, соответственно, не платили налоги.Теперь потребители должны будут выплатить в общей сложности 4,1 млрд сумов за подключение к сети, кроме того им начислены штрафы за отсутствие документов в размере 1,4 млрд сумов.Были обнаружены и случаи причинения ущерба на сумму 16,3 млрд сумов по ряду статей Уголовного кодекса страны.По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН уровень нагрузки на водные ресурсы в Узбекистане является критическим – страна использует 169% от своих водных запасов.На днях в "Узсувтаъминот" опровергли заявление главы Сырдарьинской области Гафур Мирзаев о хищении $7 млн, выделенных на водоснабжение 126 тысяч жителей Хавастского района.Читайте также:Назван регион с наихудшим снабжением питьевой водой >>Власти построят в Узбекистане свыше 20 ГЭС >>

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вода, гуп "сувсоз"