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Стало известно, какие налоговые изменения ждут узбекские компании
Стало известно, какие налоговые изменения ждут узбекские компании
В налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения, которые коснутся предпринимательской деятельности.
2021-12-30T19:09+0500
2021-12-30T19:09+0500
2021-12-30T19:13+0500
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кодекс
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Для узбекских компаний с нового года вводится единый налоговый период, это следует из внесенных изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана.В соответствии с документом, теперь все плательщики НДС должны будут предоставлять ежемесячно налоговую отчетность по месту учета.Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон >>Отмечается, что юридические лица обязаны предоставлять отчет не позднее 20 числа каждого месяца Физлица могут предоставлять соответствующий документ один раз в год до 1 февраля включительно.Читайте также:Узбекистанцев предупредили о новом налоге в 2022 году >>Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется >>
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узбекистан, налоги, кодекс
Стало известно, какие налоговые изменения ждут узбекские компании
19:09 30.12.2021 (обновлено: 19:13 30.12.2021)
В налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения, которые коснутся предпринимательской деятельности.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
Для узбекских компаний с нового года вводится единый налоговый период, это следует
из внесенных изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана.
В соответствии с документом, теперь все плательщики НДС должны будут предоставлять ежемесячно налоговую отчетность по месту учета.
Отмечается, что юридические лица обязаны предоставлять отчет не позднее 20 числа каждого месяца Физлица могут предоставлять соответствующий документ один раз в год до 1 февраля включительно.