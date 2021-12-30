https://uz.sputniknews.ru/20211230/stalo-izvestno-kakie-nalogovye-izmeneniya-jdut-uzbekskie-kompanii-22028304.html

Стало известно, какие налоговые изменения ждут узбекские компании

Стало известно, какие налоговые изменения ждут узбекские компании

В налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения, которые коснутся предпринимательской деятельности.

2021-12-30T19:09+0500

2021-12-30T19:09+0500

2021-12-30T19:13+0500

общество

узбекистан

налоги

кодекс

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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Для узбекских компаний с нового года вводится единый налоговый период, это следует из внесенных изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана.В соответствии с документом, теперь все плательщики НДС должны будут предоставлять ежемесячно налоговую отчетность по месту учета.Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон >>Отмечается, что юридические лица обязаны предоставлять отчет не позднее 20 числа каждого месяца Физлица могут предоставлять соответствующий документ один раз в год до 1 февраля включительно.Читайте также:Узбекистанцев предупредили о новом налоге в 2022 году >>Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется >>

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узбекистан, налоги, кодекс