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Стало известно, какие налоговые изменения ждут узбекские компании
Стало известно, какие налоговые изменения ждут узбекские компании
В налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения, которые коснутся предпринимательской деятельности.
2021-12-30T19:09+0500
2021-12-30T19:13+0500
общество
узбекистан
налоги
кодекс
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Для узбекских компаний с нового года вводится единый налоговый период, это следует из внесенных изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана.В соответствии с документом, теперь все плательщики НДС должны будут предоставлять ежемесячно налоговую отчетность по месту учета.Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон &gt;&gt;Отмечается, что юридические лица обязаны предоставлять отчет не позднее 20 числа каждого месяца Физлица могут предоставлять соответствующий документ один раз в год до 1 февраля включительно.Читайте также:Узбекистанцев предупредили о новом налоге в 2022 году &gt;&gt;Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется &gt;&gt;
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узбекистан, налоги, кодекс

Стало известно, какие налоговые изменения ждут узбекские компании

19:09 30.12.2021 (обновлено: 19:13 30.12.2021)
CC0 / Pixabay / StartupStockPhotos Мужчина работает с бумагами
Мужчина работает с бумагами - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
CC0 / Pixabay / StartupStockPhotos
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В налоговый кодекс Узбекистана внесены изменения, которые коснутся предпринимательской деятельности.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Для узбекских компаний с нового года вводится единый налоговый период, это следует из внесенных изменений и дополнений в Налоговый кодекс Узбекистана.
В соответствии с документом, теперь все плательщики НДС должны будут предоставлять ежемесячно налоговую отчетность по месту учета.
Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон >>
Отмечается, что юридические лица обязаны предоставлять отчет не позднее 20 числа каждого месяца Физлица могут предоставлять соответствующий документ один раз в год до 1 февраля включительно.
Читайте также:
Узбекистанцев предупредили о новом налоге в 2022 году >>
Инвесторам в Узбекистане дадут отсрочку: каких налогов это коснется >>
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