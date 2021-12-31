https://uz.sputniknews.ru/20211231/dedy-morozy-pozdravlyayut-veteranov-tashkenta-s-novym-godom--video-22039206.html

Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео

Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео

Дед Мороз приходит не только к детям. Международная команда 75-летия победы устроила акцию "С Новым Годом, ветеран!"

2021-12-31T19:30+0500

2021-12-31T19:30+0500

2021-12-31T19:30+0500

видео

ташкент

новый год

дед мороз

ветераны

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Акция продлится до 5 января при поддержке Русского дома в Ташкенте. В праздничные дни добровольцы посетят более 50 участников Великой Отечественной, ветеранов труда, детей войны, а также блокадников Ленинграда.Переодевшись в костюмы Деда Мороза, активисты уже поздравили ветеранов, проживающих в столице, с Новым годом и вручили подарки.Подобная акция проходит в третий раз, ее участником может стать любой желающий.Главная цель таких мероприятий — оказывать ветеранам помощь не только в праздник 9 Мая, но и в течение всего года.Для всех семей визит волонтеров оказался приятным сюрпризом, а пожилые люди рады появлению Деда Мороза не меньше, чем дети. Трогательные кадры поздравлений смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Читайте также: Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос >>Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты >>

ташкент

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкент, новый год, дед мороз, ветераны, видео