https://uz.sputniknews.ru/20211231/dedy-morozy-pozdravlyayut-veteranov-tashkenta-s-novym-godom--video-22039206.html
Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео
Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео
Дед Мороз приходит не только к детям. Международная команда 75-летия победы устроила акцию "С Новым Годом, ветеран!"
2021-12-31T19:30+0500
2021-12-31T19:30+0500
2021-12-31T19:30+0500
видео
ташкент
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дед мороз
ветераны
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Акция продлится до 5 января при поддержке Русского дома в Ташкенте. В праздничные дни добровольцы посетят более 50 участников Великой Отечественной, ветеранов труда, детей войны, а также блокадников Ленинграда.Переодевшись в костюмы Деда Мороза, активисты уже поздравили ветеранов, проживающих в столице, с Новым годом и вручили подарки.Подобная акция проходит в третий раз, ее участником может стать любой желающий.Главная цель таких мероприятий — оказывать ветеранам помощь не только в праздник 9 Мая, но и в течение всего года.Для всех семей визит волонтеров оказался приятным сюрпризом, а пожилые люди рады появлению Деда Мороза не меньше, чем дети. Трогательные кадры поздравлений смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Читайте также: Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос >>Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты >>
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ташкент, новый год, дед мороз, ветераны, видео
Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео
Дед Мороз приходит не только к детям. Международная команда 75-летия победы устроила акцию "С Новым Годом, ветеран!"
Акция продлится до 5 января при поддержке Русского дома в Ташкенте.
В праздничные дни добровольцы посетят более 50 участников Великой Отечественной, ветеранов труда, детей войны, а также блокадников Ленинграда.
Переодевшись в костюмы Деда Мороза, активисты уже поздравили ветеранов, проживающих в столице, с Новым годом и вручили подарки.
"Принести в дом ветеранов праздничное настроение в преддверии Нового года, — это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы еще раз сказать ветеранам "спасибо", потому что эти люди пережили многое. Их истории действительно трогают до слез", — рассказал координатор международной команды "75-летие Победы" в Узбекистане Ежков Сергей.
Подобная акция проходит в третий раз, ее участником может стать любой желающий.
Главная цель таких мероприятий — оказывать ветеранам помощь не только в праздник 9 Мая, но и в течение всего года.
Для всех семей визит волонтеров оказался приятным сюрпризом, а пожилые люди рады появлению Деда Мороза не меньше, чем дети.
Трогательные кадры поздравлений смотрите в видео Sputnik Узбекистан
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