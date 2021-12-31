Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211231/dedy-morozy-pozdravlyayut-veteranov-tashkenta-s-novym-godom--video-22039206.html
Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео
Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео
Дед Мороз приходит не только к детям. Международная команда 75-летия победы устроила акцию "С Новым Годом, ветеран!"
2021-12-31T19:30+0500
2021-12-31T19:30+0500
видео
ташкент
новый год
дед мороз
ветераны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1f/22039179_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eb706c00079a4eb63eaf1ba647f44ded.png
Акция продлится до 5 января при поддержке Русского дома в Ташкенте. В праздничные дни добровольцы посетят более 50 участников Великой Отечественной, ветеранов труда, детей войны, а также блокадников Ленинграда.Переодевшись в костюмы Деда Мороза, активисты уже поздравили ветеранов, проживающих в столице, с Новым годом и вручили подарки.Подобная акция проходит в третий раз, ее участником может стать любой желающий.Главная цель таких мероприятий — оказывать ветеранам помощь не только в праздник 9 Мая, но и в течение всего года.Для всех семей визит волонтеров оказался приятным сюрпризом, а пожилые люди рады появлению Деда Мороза не меньше, чем дети. Трогательные кадры поздравлений смотрите в видео Sputnik Узбекистан.Читайте также: Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос &gt;&gt;Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты &gt;&gt;
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1f/22039179_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0223f4eccd73bc77ef53a88646b86a76.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, новый год, дед мороз, ветераны, видео

Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео

19:30 31.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Дед Мороз приходит не только к детям. Международная команда 75-летия победы устроила акцию "С Новым Годом, ветеран!"
Акция продлится до 5 января при поддержке Русского дома в Ташкенте.
В праздничные дни добровольцы посетят более 50 участников Великой Отечественной, ветеранов труда, детей войны, а также блокадников Ленинграда.
Переодевшись в костюмы Деда Мороза, активисты уже поздравили ветеранов, проживающих в столице, с Новым годом и вручили подарки.
"Принести в дом ветеранов праздничное настроение в преддверии Нового года, — это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы еще раз сказать ветеранам "спасибо", потому что эти люди пережили многое. Их истории действительно трогают до слез", — рассказал координатор международной команды "75-летие Победы" в Узбекистане Ежков Сергей.
Подобная акция проходит в третий раз, ее участником может стать любой желающий.
Главная цель таких мероприятий — оказывать ветеранам помощь не только в праздник 9 Мая, но и в течение всего года.
Для всех семей визит волонтеров оказался приятным сюрпризом, а пожилые люди рады появлению Деда Мороза не меньше, чем дети.
Трогательные кадры поздравлений смотрите в видео Sputnik Узбекистан.
Читайте также:
Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос >>
Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:31Какие культурные проекты поддержал Алишер Усманов в Узбекистане в 2021 году
19:30Деды Морозы поздравляют ветеранов Ташкента с Новым годом — видео
19:00Какие восемь трендов определят 2022 год в Узбекистане
18:40Российские космонавты поздравили землян с Новым годом — видео
18:07На некоторых дорогах у парка "Новый Узбекистан" ограничат движение: видео
17:30Сколько врачей выйдут на работу в праздники
16:00Лола Юлдашева поделилась рецептом новогоднего напитка — фото
15:30Мигрантов-нелегалов в России предупредили о дедлайне 31 декабря
15:002022 год: истории, в которых Россия поставит точку
14:43Экс-генсек ШОС Владимир Норов получил новую должность — фото
14:30ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео
14:00Ищенко дал "фатальный" мировой прогноз на 2022 год: видео
13:30Украина отдаст России своих женщин
13:00Кто из школьников будет завтракать и обедать бесплатно
12:30Узбекистанец заработал на "мерине", который подарил Моргенштерн — фото
12:00В праздничные дни пункты вакцинации приостановят свою работу
11:30ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7%: насколько это хорошо
11:00Какой будет внешняя политика Узбекистана в 2022 году: пять пунктов
10:30В Ташкенте открыли Центр детской онкологии на основе опыта России — фото
10:00Новогодний локдаун: где отменили праздники из-за "омикрона"