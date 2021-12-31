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Российские космонавты поздравили землян с Новым годом — видео
Российские космонавты поздравили землян с Новым годом — видео
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) обратились к жителям планеты.
2021-12-31T18:40+0500
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видео
новый год
космонавты
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Россияне поздравили землян с наступающим 2022 годом.Космонавты рассказали, что их тоже ждет новогодний стол, но только без шампанского. Члены экспедиции МКС-66 пожелали каждому счастья, стойкости, а также посоветовали погрузиться в праздничное настроение и сказать теплые слова своим близким.Читайте также:Вместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты &gt;&gt;Как быстро и красиво собрать ёлку к Новому году: советы от дизайнера &gt;&gt;
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новый год, космонавты, земля, видео

Российские космонавты поздравили землян с Новым годом — видео

18:40 31.12.2021
© Роскосмос
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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта Международной космической станции (МКС) обратились к жителям планеты.
Россияне поздравили землян с наступающим 2022 годом.
Космонавты рассказали, что их тоже ждет новогодний стол, но только без шампанского.
"Да, на станции — сухой закон. Но остальные условия, включая меню, у нас максимально приближены к Земле", — поделился Петр Дубров.
Члены экспедиции МКС-66 пожелали каждому счастья, стойкости, а также посоветовали погрузиться в праздничное настроение и сказать теплые слова своим близким.
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