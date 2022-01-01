https://uz.sputniknews.ru/20220101/kak-soxranit-i-priumnojit-zelenyy-kray-22045561.html

Как сохранить и приумножить "Зеленый край"

Как сохранить и приумножить "Зеленый край"

Проблема вырубки деревьев и кустарников, а также недобросовестной заботы о природе остро стоит уже давно. Что с этим делать — в материале.

2022-01-01T14:00+0500

2022-01-01T14:00+0500

2022-01-01T14:04+0500

общество

деревья

кустарники

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил меры, призванные усилить охрану деревьев и ускорить озеленение территории Узбекистана.Глава государства объявил о запуске общенационального проекта "Зеленый край". Он предусматривает:За нарушение моратория на вырубку накажут сильнееПрезидент поручил продлить действие моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, на бессрочный период.Наряду с действующими ограничениями и обязанностями, к правонарушителям дополнительно начнут применять:Также власти понизят в Национальной информационной системе "Прозрачное строительство" на одну ступень уровень (рейтинговая оценка) строительно-подрядных организаций, нарушивших требования моратория.Это лишит их возможности повысить свой уровень в течение одного года. Кроме того, их могут полностью исключить из электронного рейтинга строительно-подрядных организаций на год.Также теперь при проектировании строительства новых зданий выше 12 метров или общей площадью более 500 квадратных метров запрещено отводить площади для озеленения менее 25% от общей площади земельных участков, выделяемых для проекта.Кто должен владеть деревьями в Узбекистане >>Исключение составляют реновации морально устаревших зданий и сооружений с истекшим сроком эксплуатации.Кроме того, Мирзиёев запретил принимать распоряжения правительства, протоколов, письменных поручений, ведомственных актов, поручений и решений органов исполнительной власти, предусматривающие вырубку, раскорчевку, повреждение или уничтожение ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.Общественный контроль усилитсяС 1 апреля власти приравняют фото и видео правонарушений о фактах незаконной вырубки или повреждения растений, которые отправили жители Узбекистана в МВД и Госкомэкологии, к материалам о фактах правонарушений, зафиксированных с помощью специальной автоматизированной фото- и видеозаписывающей техники.Лица, отправивших подобные фото и видео, поощрят денежной премией. Она составит один БРВ. Премию выплатят из счет средств, взысканных с нарушителя за каждый подтвержденный случай.Цифровизация поможетДо 1 сентября власти запустят платформу "Зеленый край". В ней будет содержаться информация о:С 1 марта в Узбекистане в составе кадастра объектов растительного мира внедрят систему "Реестр деревьев". Это необходимо для ведения учета и закрепления всех видов деревьев во всех регионах республики.В 2022-2024 годах в Узбекистан появятся "зеленые парки", будут созданы системы полива озеленения, все районы оснастят специальной техникой управлений благоустройства территорий.Специалисты Госкомэкологии при этом проведут инвентаризацию деревьев в республике, не входящих в государственный лесной фонд, путем полной цифровизации.Читайте также:В Ташкенте начали сохнуть деревья >>В Джизакской области залили бетоном десятки деревьев >>

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деревья, кустарники