Общество
Как сохранить и приумножить "Зеленый край"
14:00 01.01.2022 (обновлено: 14:04 01.01.2022)
Мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, продлили на бессрочный период.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил меры, призванные усилить охрану деревьев и ускорить озеленение территории Узбекистана.
Глава государства объявил о запуске общенационального проекта "Зеленый край". Он предусматривает:
увеличение количества питомников, локализацию завезенных из-за рубежа декоративных деревьев, соответствующих климату регионов, с учетом плодородия почвы;
создание в регионах "зеленых парков" и "зеленых общественных парков";
усиление ответственности за повреждение и уничтожение деревьев, дальнейшее повышение общественного контроля в данном направлении;
совершенствование системы управления в сфере посадки и ухода за деревьями;
разработку карты Узбекистана в разрезе регионов;
пересмотр системы полива деревьев и другие меры.
За нарушение моратория на вырубку накажут сильнее
Президент поручил продлить действие моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, на бессрочный период.
Наряду с действующими ограничениями и обязанностями, к правонарушителям дополнительно начнут применять:
административные штрафы — за нарушение требований моратория. Размер штрафа при этом увеличат в пять раз;
взыскание сумм ущерба, причиненного растительному миру — за незаконную вырубку и повреждение деревьев и кустарников. Сумму увеличат в два раза.
Также власти понизят в Национальной информационной системе "Прозрачное строительство" на одну ступень уровень (рейтинговая оценка) строительно-подрядных организаций, нарушивших требования моратория.
Это лишит их возможности повысить свой уровень в течение одного года. Кроме того, их могут полностью исключить из электронного рейтинга строительно-подрядных организаций на год.
Также теперь при проектировании строительства новых зданий выше 12 метров или общей площадью более 500 квадратных метров запрещено отводить площади для озеленения менее 25% от общей площади земельных участков, выделяемых для проекта.
Исключение составляют реновации морально устаревших зданий и сооружений с истекшим сроком эксплуатации.
Кроме того, Мирзиёев запретил принимать распоряжения правительства, протоколов, письменных поручений, ведомственных актов, поручений и решений органов исполнительной власти, предусматривающие вырубку, раскорчевку, повреждение или уничтожение ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.
Общественный контроль усилится
С 1 апреля власти приравняют фото и видео правонарушений о фактах незаконной вырубки или повреждения растений, которые отправили жители Узбекистана в МВД и Госкомэкологии, к материалам о фактах правонарушений, зафиксированных с помощью специальной автоматизированной фото- и видеозаписывающей техники.
Их будут рассматривать в установленном порядке в соответствии с Кодексом об административной ответственности.
Лица, отправивших подобные фото и видео, поощрят денежной премией. Она составит один БРВ.
Премию выплатят из счет средств, взысканных с нарушителя за каждый подтвержденный случай.
Цифровизация поможет
До 1 сентября власти запустят платформу "Зеленый край". В ней будет содержаться информация о:
почвенно-климатических особенностях, а также количестве, видах и местонахождении деревьев, произрастающих в регионах, уровне озеленения городов;
местах возможной посадки деревьев по личной инициативе населения в разрезе конкретной территории и видах деревьев;
разрешениях, выданных на вырубку деревьев, в том числе обрезку в санитарных целях, в разрезе конкретной территории и каждого дерева;
выявленных правонарушениях о фактах незаконной вырубки, раскорчевки, повреждения, уничтожения и пересадки деревьев, в разрезе конкретной территории и каждого дерева, а также принятых мерах.
С 1 марта в Узбекистане в составе кадастра объектов растительного мира внедрят систему "Реестр деревьев". Это необходимо для ведения учета и закрепления всех видов деревьев во всех регионах республики.
В 2022-2024 годах в Узбекистан появятся "зеленые парки", будут созданы системы полива озеленения, все районы оснастят специальной техникой управлений благоустройства территорий.
Специалисты Госкомэкологии при этом проведут инвентаризацию деревьев в республике, не входящих в государственный лесной фонд, путем полной цифровизации.
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