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Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января
Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января
По данным Минздрава, в первый день нового года больше всего малышей родилось в Самаркандской области, меньше всего – в Сырдарьинской.
2022-01-02T10:31+0500
2022-01-02T10:31+0500
общество
минздрав узбекистана
новый год
младенец
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 1 января к 17.30 в Узбекистане родилось 1448 младенцев, из них 732 мальчика и 716 девочек.Больше всего малышей появилось на свет в Самаркандской области – 193 младенца. На втором месте – Кашкадарьинская область (146 малышей), на третьем – Ферганская (137 малышей). Меньше всего родов зарегистрировано в Сырдарьинской области – 39 младенцев.В первый день года появилось на свет 8 близнецов.По данным министерства, в 238 роддомах и ряде медицинских учреждений страны дежурят 3807 медицинских работников, в том числе 509 акушеров-гинекологов, 315 неонатологов, 1159 медицинских сестер.Читайте также:
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Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января

10:31 02.01.2022
CC0 / pexels / Новорожденный
Новорожденный - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.01.2022
CC0 / pexels /
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По данным Минздрава, в первый день нового года больше всего малышей родилось в Самаркандской области, меньше всего – в Сырдарьинской.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 1 января к 17.30 в Узбекистане родилось 1448 младенцев, из них 732 мальчика и 716 девочек.
Больше всего малышей появилось на свет в Самаркандской области – 193 младенца. На втором месте – Кашкадарьинская область (146 малышей), на третьем – Ферганская (137 малышей). Меньше всего родов зарегистрировано в Сырдарьинской области – 39 младенцев.
В первый день года появилось на свет 8 близнецов.
Количество родившихся 1 января в Узбекистане в предыдущие годы:

2018 год - 1961 ребенок,

2019 год - 1708 детей,

2020 год - 1974 ребенка,

2021 год - 1644 ребенка.

По данным министерства, в 238 роддомах и ряде медицинских учреждений страны дежурят 3807 медицинских работников, в том числе 509 акушеров-гинекологов, 315 неонатологов, 1159 медицинских сестер.
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