https://uz.sputniknews.ru/20220102/novogodnie-imeninniki-skolko-mladentsev-rodilos-1-yanvarya-22052830.html

Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января

Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января

По данным Минздрава, в первый день нового года больше всего малышей родилось в Самаркандской области, меньше всего – в Сырдарьинской.

2022-01-02T10:31+0500

2022-01-02T10:31+0500

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общество

минздрав узбекистана

новый год

младенец

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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 1 января к 17.30 в Узбекистане родилось 1448 младенцев, из них 732 мальчика и 716 девочек.Больше всего малышей появилось на свет в Самаркандской области – 193 младенца. На втором месте – Кашкадарьинская область (146 малышей), на третьем – Ферганская (137 малышей). Меньше всего родов зарегистрировано в Сырдарьинской области – 39 младенцев.В первый день года появилось на свет 8 близнецов.По данным министерства, в 238 роддомах и ряде медицинских учреждений страны дежурят 3807 медицинских работников, в том числе 509 акушеров-гинекологов, 315 неонатологов, 1159 медицинских сестер.Читайте также:

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минздрав узбекистана, новый год, младенец