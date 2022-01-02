Новогодние именинники: сколько младенцев родилось 1 января

ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 1 января к 17.30 в Узбекистане родилось 1448 младенцев, из них 732 мальчика и 716 девочек.Больше всего малышей появилось на свет в Самаркандской области – 193 младенца. На втором месте – Кашкадарьинская область (146 малышей), на третьем – Ферганская (137 малышей). Меньше всего родов зарегистрировано в Сырдарьинской области – 39 младенцев.В первый день года появилось на свет 8 близнецов.По данным министерства, в 238 роддомах и ряде медицинских учреждений страны дежурят 3807 медицинских работников, в том числе 509 акушеров-гинекологов, 315 неонатологов, 1159 медицинских сестер.Читайте также:
По данным Минздрава, в первый день нового года больше всего малышей родилось в Самаркандской области, меньше всего – в Сырдарьинской.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, 1 января к 17.30 в Узбекистане родилось 1448 младенцев, из них 732 мальчика и 716 девочек.
Больше всего малышей появилось на свет в Самаркандской области – 193 младенца. На втором месте – Кашкадарьинская область (146 малышей), на третьем – Ферганская (137 малышей). Меньше всего родов зарегистрировано в Сырдарьинской области – 39 младенцев.
В первый день года появилось на свет 8 близнецов.
Количество родившихся 1 января в Узбекистане в предыдущие годы:
2018 год - 1961 ребенок,
2019 год - 1708 детей,
2020 год - 1974 ребенка,
2021 год - 1644 ребенка.
По данным министерства, в 238 роддомах и ряде медицинских учреждений страны дежурят 3807 медицинских работников, в том числе 509 акушеров-гинекологов, 315 неонатологов, 1159 медицинских сестер.