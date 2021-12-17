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Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных
Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных
По данным Госкомстата, за последние 11 месяцев в стране родилось на 64 474 малыша больше, чем в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.
2021-12-17T17:04+0500
2021-12-17T17:04+0500
2021-12-17T17:05+0500
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистане зафиксирован значительный рост рождаемости детей, сообщает пресс-служба Государственного Комитета по статистике. По данным Госкомстата, в республике почти за год на свет появились 832,4 тысячи новорожденных. В сравнении с аналогичным периодом 2020-го, в стране родилось на 64 474 малыша больше. Тройняшкам, родившимся в Кашкадарье, дали имена дочерей и жены президента >>Ранее стало известно, что в ноябре лидером по рождаемости детей стала Самаркандская область. В этом регионе появились на свет 9 434 новорожденных. Ташкент и Ташкентская область расположились лишь на седьмом (6 912) и восьмом (6 283) местах.Читайте также:Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам >>Экипаж самолета, следовавшего в Наманган, принял роды на борту >>
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узбекистан, госкомстат, рождаемость, статистика
Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных
17:04 17.12.2021 (обновлено: 17:05 17.12.2021)
По данным Госкомстата, за последние 11 месяцев в стране родилось на 64 474 малыша больше, чем в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
В Узбекистане зафиксирован значительный рост рождаемости детей, сообщает
пресс-служба Государственного Комитета по статистике.
По данным Госкомстата, в республике почти за год на свет появились 832,4 тысячи новорожденных. В сравнении с аналогичным периодом 2020-го, в стране родилось на 64 474 малыша больше.
Ранее стало известно, что в ноябре лидером
по рождаемости детей стала Самаркандская область. В этом регионе появились на свет 9 434 новорожденных. Ташкент и Ташкентская область расположились лишь на седьмом (6 912) и восьмом (6 283) местах.