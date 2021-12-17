https://uz.sputniknews.ru/20211217/nastoyaschiy-bebi-bum-v-uzbekistane-uvelichilos-kolichestvo-novorojdennyx-21831113.html

Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных

Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных

По данным Госкомстата, за последние 11 месяцев в стране родилось на 64 474 малыша больше, чем в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

2021-12-17T17:04+0500

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общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В Узбекистане зафиксирован значительный рост рождаемости детей, сообщает пресс-служба Государственного Комитета по статистике. По данным Госкомстата, в республике почти за год на свет появились 832,4 тысячи новорожденных. В сравнении с аналогичным периодом 2020-го, в стране родилось на 64 474 малыша больше. Тройняшкам, родившимся в Кашкадарье, дали имена дочерей и жены президента >>Ранее стало известно, что в ноябре лидером по рождаемости детей стала Самаркандская область. В этом регионе появились на свет 9 434 новорожденных. Ташкент и Ташкентская область расположились лишь на седьмом (6 912) и восьмом (6 283) местах.Читайте также:Депутаты предложили государству выплачивать декретные всем женщинам >>Экипаж самолета, следовавшего в Наманган, принял роды на борту >>

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узбекистан, госкомстат, рождаемость, статистика