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Как россияне помогут возродить узбекские мультфильмы - видео
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О совместных проектах Узбекистана и России в сферах кино и мультипликации Sputnik Узбекистан рассказал режиссёр Рашид Маликов
Киноиндустрия Узбекистана переживает новый период - в прошлом году в рамках Ташкентского кинофестиваля в стране открылся первый в мире филиал ВГИКа. То, что он появился именно в Ташкенте, является феноменальным событием, считает режиссёр Рашид Маликов.
"Он очень востребован, там многочисленные группы, я сам наблюдал", - рассказал он в интервью Sputnik Узбекистан.
Режиссёр считает, что у филиала ВГИКа в Узбекистане светлое, а главное, коммерчески обоснованное будущее.
"Когда приезжали наши друзья из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, речь шла о том, что это здорово, потому что не все могут до Москвы доехать. А Ташкент ближе, роднее, теплее", - рассуждает Рашид Маликов.
Иными словами, ВГИК в Ташкенте может принимать на обучение абитуриентов со всей Центральной Азии. Большим плюсом в данной ситуации оказывается наличие общего языка - русского, - потому что удобно получать образование на языке, который знаком и понятен с детства.
Раскрыл Рашид Маликов и причины заинтересованности режиссёра Тимура Бекмамбетова в Узбекистане. Бекмамбетов планирует снять мультфильм "Ходжа Насреддин". Релиз анимационной ленты намечен на весну 2024 года. В проекте будут задействованы и узбекистанские специалисты.
"Тимур приехал со своей командой, чтобы снять полнометражный мультипликационный фильм. Для этого потребуется множество людей, - объяснил Рашид Маликов, добавив, что создание анимации требует особых навыков и обучения. - Команда наберёт талантливых людей и обучит их, они будут помогать в создании фильма "Ходжа Насреддин" совместно со студией Бекмамбетова".
По мнению Рашида Маликова, работа над фильмом - как раз тот случай, когда выигрывают все.
"И полезно, и приятно. И результат совместный, и наши специалисты смогут потом самостоятельно работать" - заявил он.
Дело в том, что прежде Узбекистан выпускал короткие мультфильмы. А с момента распада Союза страна несколько отстала от современных технологий, работать с которыми местных специалистов как раз научит команда Тимура Бекмамбетова. Между тем, Узбекистану важно развивать отечественную анимацию, поскольку это колоссальная индустрия, которая создаёт множество рабочих мест и приносит прибыль, а также повышает узнаваемость страны.
Что ещё ждёт киноиндустрию республики в 2022 году? Ответ на этот вопрос - в продолжении интервью с Рашидом Маликовым на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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