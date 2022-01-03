https://uz.sputniknews.ru/20220103/kak-rossiyane-pomogut-vozrodit-uzbekskie-multfilmy---video--22065002.html

Как россияне помогут возродить узбекские мультфильмы - видео

Как россияне помогут возродить узбекские мультфильмы - видео

О совместных проектах Узбекистана и России в сферах кино и мультипликации Sputnik Узбекистан рассказал режиссёр Рашид Маликов

2022-01-03T21:00+0500

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2022-01-03T21:00+0500

видео

мультимедиа

узбекистан

мультфильм

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Киноиндустрия Узбекистана переживает новый период - в прошлом году в рамках Ташкентского кинофестиваля в стране открылся первый в мире филиал ВГИКа. То, что он появился именно в Ташкенте, является феноменальным событием, считает режиссёр Рашид Маликов.Режиссёр считает, что у филиала ВГИКа в Узбекистане светлое, а главное, коммерчески обоснованное будущее.Иными словами, ВГИК в Ташкенте может принимать на обучение абитуриентов со всей Центральной Азии. Большим плюсом в данной ситуации оказывается наличие общего языка - русского, - потому что удобно получать образование на языке, который знаком и понятен с детства.Раскрыл Рашид Маликов и причины заинтересованности режиссёра Тимура Бекмамбетова в Узбекистане. Бекмамбетов планирует снять мультфильм "Ходжа Насреддин". Релиз анимационной ленты намечен на весну 2024 года. В проекте будут задействованы и узбекистанские специалисты.По мнению Рашида Маликова, работа над фильмом - как раз тот случай, когда выигрывают все.Дело в том, что прежде Узбекистан выпускал короткие мультфильмы. А с момента распада Союза страна несколько отстала от современных технологий, работать с которыми местных специалистов как раз научит команда Тимура Бекмамбетова. Между тем, Узбекистану важно развивать отечественную анимацию, поскольку это колоссальная индустрия, которая создаёт множество рабочих мест и приносит прибыль, а также повышает узнаваемость страны.Что ещё ждёт киноиндустрию республики в 2022 году? Ответ на этот вопрос - в продолжении интервью с Рашидом Маликовым на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.Читайте также: Рашид Маликов: что ждет узбекское кино в 2022 году

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

мультимедиа , узбекистан, мультфильм, видео