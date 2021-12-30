https://uz.sputniknews.ru/20211230/rashid-malikov-chto-jdet-uzbekskoe-kino-v-2022-godu---video-22022598.html

Рашид Маликов: что ждет узбекское кино в 2022 году - видео

Рашид Маликов: что ждет узбекское кино в 2022 году - видео

Режиссер объяснил причины роста популярности узбекских фильмов в эксклюзивном интервью Sputnik.

2021-12-30T20:30+0500

2021-12-30T20:30+0500

2021-12-30T20:30+0500

видео

узбекистан

кино

рашид маликов

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К концу декабря этого года "Молодежная киностудия" Узбекистана представила 16 фильмов. А в 2022 году киноиндустрию республики в целом ждет рост производства сериалов, ведь уже сейчас в Узбекистане можно наблюдать самый настоящий сериальный бум. Об этом в интервью Sputnik Узбекистан рассказал режиссер Рашид Маликов. Рассказал Рашид Маликов и о собственном фильме "Туткунлик", получившем Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж". По словам режиссёра, успех ленте принёс ее необычный формат - фильм основан на реальных событиях и рассказывает, как Узбекистан возвращал на родину 435 своих граждан, оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане. Ташкент выступает за объединение киностудий стран СНГ >>"Фильм получился такой масштабный, думаю, сыграл роль элемент новизны", - сказал Рашид Маликов и также добавил, что, вероятно, в будущем узбекское кино станет чаще обращаться к злободневным темам. Вспомнил Рашид Маликов и главные потери 2021 года. Большой утратой стал уход из жизни народного артиста Узбекистана Бахтиёра Ихтиёрова. Узбекский фильм претендует на "Оскар" >>"Это выдающийся актер, у нас сложились теплые отношения. За четыре месяца до его ухода встречался с ним, мы разговаривали", - вспомнил Рашид Маликов. Режиссер назвал и лучший, по его мнению, узбекский фильм к Новому Году. Это - "Аромат дыни в Самарканде". Что еще можно посмотреть на новый год из узбекского кинематографа? Как Узбекистан и Россия вместе создают кино? Для чего Тимур Бекмамбетов открывает школу-студию анимации в республике? Ответы ищите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Объявлены награды за лучшие фильмы Ташкентского международного кинофестиваля >>Российско-узбекский фильм "Солнце на вкус" может купить Netflix в 2021 году >>

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