https://uz.sputniknews.ru/20220104/chto-uzbekistan-budet-delat-s-afganistanom-v-2022-godu-22071321.html

Что Узбекистан будет делать с Афганистаном в 2022 году

Что Узбекистан будет делать с Афганистаном в 2022 году

Рост напряженности в Афганистане волновал в 2021-м не только соседей по региону, но и весь мир. Чего ждать от 2022 года? Ответы — в материале.

2022-01-04T14:00+0500

2022-01-04T14:00+0500

2022-01-04T14:00+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана планируют установить конструктивное сотрудничество с временным правительством Афганистана.Это следует из проекта указа президента Шавката Мирзиёева.Узбекская сторона также намерена предпринимать усилия по активному вовлечению Афганистана в процесс экономической интеграции в регионе. В частности, помогать с крупными инфраструктурными проектами. Речь идет, прежде всего, о сфере транспорта и энергетики.Власти Узбекистана также намерены предоставить возможности образовательного центра по обучению афганских граждан в Термезе.Это позволит удовлетворить потребности Афганистана в компетентных и квалифицированных кадрах.Как уходящий год изменил Центральную Азию >>Ранее глава МИД Абдулазиз Камилов отметил, что "взгляды Узбекистана и России по афганской проблеме полностью совпадают". Это "создает надежную основу для совместных действий".По словам Камилова, стороны пришли к общему выводу, что "с талибами надо работать".Между тем важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он добавил, что для России ситуация в странах Центральной Азии имеет принципиальное значение.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Видео: когда и на каких может быть признано правительство "Талибана"* >>Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии >>

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