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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20220104/chto-uzbekistan-budet-delat-s-afganistanom-v-2022-godu-22071321.html
Что Узбекистан будет делать с Афганистаном в 2022 году
Что Узбекистан будет делать с Афганистаном в 2022 году
Рост напряженности в Афганистане волновал в 2021-м не только соседей по региону, но и весь мир. Чего ждать от 2022 года? Ответы — в материале.
2022-01-04T14:00+0500
2022-01-04T14:00+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана планируют установить конструктивное сотрудничество с временным правительством Афганистана.Это следует из проекта указа президента Шавката Мирзиёева.Узбекская сторона также намерена предпринимать усилия по активному вовлечению Афганистана в процесс экономической интеграции в регионе. В частности, помогать с крупными инфраструктурными проектами. Речь идет, прежде всего, о сфере транспорта и энергетики.Власти Узбекистана также намерены предоставить возможности образовательного центра по обучению афганских граждан в Термезе.Это позволит удовлетворить потребности Афганистана в компетентных и квалифицированных кадрах.Как уходящий год изменил Центральную Азию &gt;&gt;Ранее глава МИД Абдулазиз Камилов отметил, что "взгляды Узбекистана и России по афганской проблеме полностью совпадают". Это "создает надежную основу для совместных действий".По словам Камилова, стороны пришли к общему выводу, что "с талибами надо работать".Между тем важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Он добавил, что для России ситуация в странах Центральной Азии имеет принципиальное значение.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:Видео: когда и на каких может быть признано правительство "Талибана"* &gt;&gt;Афганистан остается Меккой для террористов и угрозой для Центральной Азии &gt;&gt;
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Что Узбекистан будет делать с Афганистаном в 2022 году

14:00 04.01.2022
© REUTERS / Ali KharaАфганские женщины на демонстрации против ограничения прав женщин талибами* в Кабуле
Афганские женщины на демонстрации против ограничения прав женщин талибами* в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Ali Khara
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Рост напряженности в Афганистане волновал в 2021-м не только соседей по региону, но и весь мир. Чего ждать от 2022 года? Ответы — в материале.
ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Власти Узбекистана планируют установить конструктивное сотрудничество с временным правительством Афганистана.
Это следует из проекта указа президента Шавката Мирзиёева.
"Установление конструктивного сотрудничества в сфере безопасности с новым правительством Афганистана: обеспечение безопасности границ, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также с распространением экстремистской идеологии", — говорится в тексте документа.
Узбекская сторона также намерена предпринимать усилия по активному вовлечению Афганистана в процесс экономической интеграции в регионе.
В частности, помогать с крупными инфраструктурными проектами. Речь идет, прежде всего, о сфере транспорта и энергетики.
"С этой целью содействовать в привлечении потенциала международных финансовых институтов для реализации таких проектов, как строительство железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар и линии электропередачи 500 кВ "Сурхан — Пули — Хумри", которые будут способствовать формированию Афганистана как важного звена в региональных отношениях", — указывается в документе.
Власти Узбекистана также намерены предоставить возможности образовательного центра по обучению афганских граждан в Термезе.
Это позволит удовлетворить потребности Афганистана в компетентных и квалифицированных кадрах.
Как уходящий год изменил Центральную Азию >>
Ранее глава МИД Абдулазиз Камилов отметил, что "взгляды Узбекистана и России по афганской проблеме полностью совпадают". Это "создает надежную основу для совместных действий".
По словам Камилова, стороны пришли к общему выводу, что "с талибами надо работать".
Между тем важно не допустить "перелива" в Центральную Азию терроризма из Афганистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он добавил, что для России ситуация в странах Центральной Азии имеет принципиальное значение.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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