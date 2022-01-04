https://uz.sputniknews.ru/20220104/skolko-kovidnyx-proryvov-uzbekistan-sovershil-za-posledniy-mesyats-22068348.html

Сколько "ковидных" прорывов Узбекистан совершил за последний месяц

Сколько "ковидных" прорывов Узбекистан совершил за последний месяц

Смертей уже нет, уровень ежедневной заболеваемости бьет рекорды. Что происходит, читайте в материале.

2022-01-04T10:30+0500

2022-01-04T10:30+0500

2022-01-04T10:30+0500

общество

узбекистан

рекорд

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ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает улучшаться. За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 64 — это новый минимальный показатель с июня.Прежний минимум был отмечен 1 января – 88 заболевших, до этого 21 декабря (+124), 14 декабря (+136) и 30 ноября (+143).Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.По данным ведомства, за последние пять дней не зафиксировано случаев смерти пациентов с COVID-19 , общее число умерших составляет 1485.Общее число выздоровевших в Узбекистане возросло до 196 444. В воскресенье из больниц выписали 107 человек. Сейчас на лечении находятся 1253 пациентов с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. Общее число использованных доз вакцины в республике составляет 39 203 933 дозы.Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановили свою работу.Читайте также:Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19 >>Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки >>

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узбекистан, рекорд