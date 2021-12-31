https://uz.sputniknews.ru/20211231/v-prazdnichnye-dni-punkty-vaktsinatsii-priostanovyat-svoyu-rabotu--22023885.html

В праздничные дни пункты вакцинации приостановят свою работу

В праздничные дни пункты вакцинации приостановят свою работу

По данным Минздрава на 29 декабря, в Узбекистане из запланированных первым компонентом препарата привились 87,7% полностью вакцинировались 62,6%.

2021-12-31T12:00+0500

2021-12-31T12:00+0500

2021-12-31T12:09+0500

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Узбекистане пункты вакцинации приостанавливают свою работу до 5 января следующего года, сообщает Telegram-канале Vaksinauz.Это решение было принято в связи с тем, что из-за частых праздничных застолий граждане могут пренебрегать диетой. Известно, что употребление алкоголя противоречит условиям прививочной кампании.В случае необходимости узбекистанцы могут получить вакцину в дежурных поликлиниках.Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки >>По последним данным Минздрава, в Узбекистане из запланированных первым компонентом препарата привились 87,7%, полностью вакцинировались 62,6%.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против "омикрона" >>Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото >>

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