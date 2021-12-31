https://uz.sputniknews.ru/20211231/v-prazdnichnye-dni-punkty-vaktsinatsii-priostanovyat-svoyu-rabotu--22023885.html
В праздничные дни пункты вакцинации приостановят свою работу
В праздничные дни пункты вакцинации приостановят свою работу
По данным Минздрава на 29 декабря, в Узбекистане из запланированных первым компонентом препарата привились 87,7% полностью вакцинировались 62,6%.
2021-12-31T12:00+0500
2021-12-31T12:00+0500
2021-12-31T12:09+0500
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В Узбекистане пункты вакцинации приостанавливают свою работу до 5 января следующего года, сообщает Telegram-канале Vaksinauz.Это решение было принято в связи с тем, что из-за частых праздничных застолий граждане могут пренебрегать диетой. Известно, что употребление алкоголя противоречит условиям прививочной кампании.В случае необходимости узбекистанцы могут получить вакцину в дежурных поликлиниках.Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки >>По последним данным Минздрава, в Узбекистане из запланированных первым компонентом препарата привились 87,7%, полностью вакцинировались 62,6%.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В Узбекистане в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против "омикрона" >>Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото >>
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вакцинация, вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник лайт", спутник м
В праздничные дни пункты вакцинации приостановят свою работу
12:00 31.12.2021 (обновлено: 12:09 31.12.2021)
По данным Минздрава на 29 декабря, в Узбекистане из запланированных первым компонентом препарата привились 87,7%, полностью вакцинировались 62,6%.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik.
В Узбекистане пункты вакцинации приостанавливают свою работу до 5 января следующего года, сообщает
Telegram-канале Vaksinauz.
Это решение было принято в связи с тем, что из-за частых праздничных застолий граждане могут пренебрегать диетой. Известно, что употребление алкоголя противоречит условиям прививочной кампании.
В случае необходимости узбекистанцы могут получить вакцину в дежурных поликлиниках.
По последним данным Минздрава, в Узбекистане из запланированных первым компонентом препарата привились 87,7%, полностью вакцинировались 62,6%.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В Узбекистане в том числе начали прививать
"Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена
добровольная ревакцинация от COVID-19.