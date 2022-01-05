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Как ананас поможет организму "ожить" после новогодних праздников — видео
Как ананас поможет организму "ожить" после новогодних праздников — видео
Сочная мякоть ананаса стимулирует отделение желудочного сока, что очень полезно для людей, употребляющих много мяса в новогодние праздники.
2022-01-05T23:00+0500
2022-01-05T23:00+0500
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Новый год и следующие за ним каникулы — время застолий, и в этот период редко удается избежать переедания. Рацион питания в новогодние праздники обычно состоит из жирной пищи. Чтобы помочь организму справиться с такой нагрузкой, стоит обратить внимание на фрукт, традиционно присутствующий на новогоднем столе, — ананас. Дело в том, что в 100 граммах ананаса содержится всего 52 килокалории. Вот, почему ананас часто называют диетическим продуктом. К тому же фрукт содержит бромелайн — вещество, способствующее расщеплению белка, что полезно для людей, страдающих нарушениями пищеварения. Видео: новогодний рецепт вкусного ананасового пирога &gt;&gt;Кроме этого, в состав ананаса входят вся группа витаминов В, а также витамин С — то есть, фрукт обладает защитным свойством, помогая организму бороться с сезонными простудами. В связи с этим, зимой ананас полезно есть в профилактических целях. Что касается новогоднего стола, на нем присутствует много мяса. Для мясоедов употребление ананаса в пищу особенно важно — его мякоть стимулирует отделение желудочного сока. Поэтому, садясь за новогодний праздничный стол, стоит выпить 250 граммов свежевыжатого ананасового сока или кусок свежего фрукта.Служит ананас и здоровым десертом для людей с сахарным диабетом, поскольку не приносит им никакого вреда, отметил в интервью Радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Читайте также:Сладости в новогодние праздники: медовое печенье &gt;&gt;Как приготовить легкий и полезный оливье в новогодние праздники &gt;&gt;
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праздник, мясо

Как ананас поможет организму "ожить" после новогодних праздников — видео

23:00 05.01.2022
© UnsplashАнанас
Ананас - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2022
© Unsplash
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Сочная мякоть ананаса стимулирует отделение желудочного сока, что очень полезно для людей, употребляющих много мяса в новогодние праздники.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Новый год и следующие за ним каникулы — время застолий, и в этот период редко удается избежать переедания.
Рацион питания в новогодние праздники обычно состоит из жирной пищи. Чтобы помочь организму справиться с такой нагрузкой, стоит обратить внимание на фрукт, традиционно присутствующий на новогоднем столе, — ананас.
Дело в том, что в 100 граммах ананаса содержится всего 52 килокалории. Вот, почему ананас часто называют диетическим продуктом.
К тому же фрукт содержит бромелайн — вещество, способствующее расщеплению белка, что полезно для людей, страдающих нарушениями пищеварения.
Видео: новогодний рецепт вкусного ананасового пирога >>
Кроме этого, в состав ананаса входят вся группа витаминов В, а также витамин С — то есть, фрукт обладает защитным свойством, помогая организму бороться с сезонными простудами.
В связи с этим, зимой ананас полезно есть в профилактических целях.
Что касается новогоднего стола, на нем присутствует много мяса.
Для мясоедов употребление ананаса в пищу особенно важно — его мякоть стимулирует отделение желудочного сока. Поэтому, садясь за новогодний праздничный стол, стоит выпить 250 граммов свежевыжатого ананасового сока или кусок свежего фрукта.
Служит ананас и здоровым десертом для людей с сахарным диабетом, поскольку не приносит им никакого вреда, отметил в интервью Радио Sputnik врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
"Если нет аллергии, ананас можно есть всем. Если не чрезмерно, это в пользу", — заявила врач.
Читайте также:
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Как приготовить легкий и полезный оливье в новогодние праздники >>
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