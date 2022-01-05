https://uz.sputniknews.ru/20220105/samolet-letevshiy-iz-nijnego-novgoroda-v-xudjand-prizemlilsya-v-tashkente-22080330.html

Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, приземлился в Ташкенте

Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, приземлился в Ташкенте

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента

2022-01-05T13:53+0500

2022-01-05T13:53+0500

2022-01-05T14:02+0500

общество

ташкент

нижний новгород

худжанд

самолет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1446/99/14469913_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_4b49db61cb2e3899fb9e9565e1694452.jpg

ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, передает РИА Новости.По данным агентства, лайнер приземлился в Ташкенте из-за густого тумана и плохой видимости. "Рейс S76431 авиакомпании S7 Airlines Нижний Новгород - Худжанд из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Ташкенте в 10.00 (8.00 мск) ", - сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану >>По словам собеседника, посадка прошла в штатном режиме. Согласно данным сервиса Flightradar24, позже самолет S7 благополучно сел в Худжанде в 11:44 по местному времени, как только улучшились погодные условия.Ранее из-за тумана в аэропорту Ургенча были задержаны вылеты сразу трех рейсов из России. В частности, в ночь на 3 января не смогли вылететь в Узбекистан лайнеры авиакомпаний - "Аэрофлот" (Москва), S7 Airlines (Самара) и "Уральских авиалиний" (Санкт-Петербург).Читайте также:Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах >>Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана >>

ташкент

нижний новгород

худжанд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, нижний новгород, худжанд, самолет