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https://uz.sputniknews.ru/20220105/samolet-letevshiy-iz-nijnego-novgoroda-v-xudjand-prizemlilsya-v-tashkente-22080330.html
Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, приземлился в Ташкенте
Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, приземлился в Ташкенте
Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента
2022-01-05T13:53+0500
2022-01-05T14:02+0500
общество
ташкент
нижний новгород
худжанд
самолет
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, передает РИА Новости.По данным агентства, лайнер приземлился в Ташкенте из-за густого тумана и плохой видимости. "Рейс S76431 авиакомпании S7 Airlines Нижний Новгород - Худжанд из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Ташкенте в 10.00 (8.00 мск) ", - сообщил РИА Новости представитель аэропорта.Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану &gt;&gt;По словам собеседника, посадка прошла в штатном режиме. Согласно данным сервиса Flightradar24, позже самолет S7 благополучно сел в Худжанде в 11:44 по местному времени, как только улучшились погодные условия.Ранее из-за тумана в аэропорту Ургенча были задержаны вылеты сразу трех рейсов из России. В частности, в ночь на 3 января не смогли вылететь в Узбекистан лайнеры авиакомпаний - "Аэрофлот" (Москва), S7 Airlines (Самара) и "Уральских авиалиний" (Санкт-Петербург).Читайте также:Рейсы из России не смогли сесть в узбекских аэропортах &gt;&gt;Несколько аэропортов Узбекистана снова ограничили перелеты из-за тумана &gt;&gt;
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ташкент, нижний новгород, худжанд, самолет

Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, приземлился в Ташкенте

13:53 05.01.2022 (обновлено: 14:02 05.01.2022)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт Пулково
Аэропорт Пулково - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2022
© Sputnik / Александр Гальперин
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По данным агентства, лайнер перенаправили в столицу Узбекистана из-за густого тумана и плохой видимости.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, передает РИА Новости.
По данным агентства, лайнер приземлился в Ташкенте из-за густого тумана и плохой видимости.
"Рейс S76431 авиакомпании S7 Airlines Нижний Новгород - Худжанд из-за сильного тумана в аэропорту назначения совершил посадку в Ташкенте в 10.00 (8.00 мск) ", - сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану >>
По словам собеседника, посадка прошла в штатном режиме.
Согласно данным сервиса Flightradar24, позже самолет S7 благополучно сел в Худжанде в 11:44 по местному времени, как только улучшились погодные условия.
Ранее из-за тумана в аэропорту Ургенча были задержаны вылеты сразу трех рейсов из России. В частности, в ночь на 3 января не смогли вылететь в Узбекистан лайнеры авиакомпаний - "Аэрофлот" (Москва), S7 Airlines (Самара) и "Уральских авиалиний" (Санкт-Петербург).
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