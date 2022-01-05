https://uz.sputniknews.ru/20220105/v-pogranichnyx-punktax-uzbekistana-proverili-na-covid--pochti-14-mln-chelovek-22080675.html

В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек

В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек

По словам замдиректора Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и офбщественного здоровья Ботира Курбонова, эта мера предпринята в соответствии с решением специальной комиссии от 19 июля 2021 года.

2022-01-05T14:33+0500

2022-01-05T14:33+0500

2022-01-05T14:44+0500

общество

коронавирус covid-19

ситуация с коронавирусом в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. В пограничных пунктах Узбекистана проверили на коронавирус почти 1,4 млн человек, заявил замдиректора Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, член штаба по борьбе с коронавирусом Ботир Курбонов.По его словам, эта мера предпринята в соответствии с решением специальной комиссии от 19 июля 2021 года. Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео >>Также Курбонов сообщил, что до 10 января этого года Узбекистан приостановил авиасообщение с несколькими странами из-за омикрон-штамма коронавируса. В частности, временно самолеты не смогут летать в республику из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Лесото, Эсватини, Танзании и Гонконга.Помимо этого, узбекистанские власти запретили въезд гражданами этих стран, лицам, постоянно проживающим на территории этих государств, а также тем, кто находился там в течение последних 14 дней.Отмечается, что согласно решению спецкомиссии, в пограничных пунктах проверили на COVID 1 398 486 человек, у 3 309 был обнаружен коронавирус ( из них 1 371- иностранцы).Читайте также: Сколько "ковидных" прорывов Узбекистан совершил за последний месяц >>Лео Бокерия рассказал, как быстро восстановиться после коронавируса >>

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коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане