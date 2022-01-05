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В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек
В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек
По словам замдиректора Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и офбщественного здоровья Ботира Курбонова, эта мера предпринята в соответствии с решением специальной комиссии от 19 июля 2021 года.
2022-01-05T14:33+0500
2022-01-05T14:44+0500
общество
коронавирус covid-19
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. В пограничных пунктах Узбекистана проверили на коронавирус почти 1,4 млн человек, заявил замдиректора Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, член штаба по борьбе с коронавирусом Ботир Курбонов.По его словам, эта мера предпринята в соответствии с решением специальной комиссии от 19 июля 2021 года. Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео &gt;&gt;Также Курбонов сообщил, что до 10 января этого года Узбекистан приостановил авиасообщение с несколькими странами из-за омикрон-штамма коронавируса. В частности, временно самолеты не смогут летать в республику из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Лесото, Эсватини, Танзании и Гонконга.Помимо этого, узбекистанские власти запретили въезд гражданами этих стран, лицам, постоянно проживающим на территории этих государств, а также тем, кто находился там в течение последних 14 дней.Отмечается, что согласно решению спецкомиссии, в пограничных пунктах проверили на COVID 1 398 486 человек, у 3 309 был обнаружен коронавирус ( из них 1 371- иностранцы).Читайте также: Сколько "ковидных" прорывов Узбекистан совершил за последний месяц &gt;&gt;Лео Бокерия рассказал, как быстро восстановиться после коронавируса &gt;&gt;
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коронавирус covid-19, ситуация с коронавирусом в узбекистане

В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек

14:33 05.01.2022 (обновлено: 14:44 05.01.2022)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДемонстрация диагностики для обнаружения коронавируса центром ФМБА России
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© Sputnik / Владимир Астапкович
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По словам замдиректора Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и офбщественного здоровья Ботира Курбонова, эта мера предпринята в соответствии с решением специальной комиссии от 19 июля 2021 года.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. В пограничных пунктах Узбекистана проверили на коронавирус почти 1,4 млн человек, заявил замдиректора Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, член штаба по борьбе с коронавирусом Ботир Курбонов.
По его словам, эта мера предпринята в соответствии с решением специальной комиссии от 19 июля 2021 года.
Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео >>
Также Курбонов сообщил, что до 10 января этого года Узбекистан приостановил авиасообщение с несколькими странами из-за омикрон-штамма коронавируса. В частности, временно самолеты не смогут летать в республику из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Лесото, Эсватини, Танзании и Гонконга.
Помимо этого, узбекистанские власти запретили въезд гражданами этих стран, лицам, постоянно проживающим на территории этих государств, а также тем, кто находился там в течение последних 14 дней.
Отмечается, что согласно решению спецкомиссии, в пограничных пунктах проверили на COVID 1 398 486 человек, у 3 309 был обнаружен коронавирус ( из них 1 371- иностранцы).
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