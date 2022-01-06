https://uz.sputniknews.ru/20220106/doktor-myasnikov-razveyal-glavnoe-zablujdenie-o-koronaviruse-22083206.html
Доктор Мясников развеял главное заблуждение о коронавирусе
Доктор Мясников развеял главное заблуждение о коронавирусе
По словам врача, показатели смертности от коронавируса составляют 0,1-0,09% при должном уровне вакцинации населения, пояснил медик.
2022-01-06T08:00+0500
2022-01-06T08:00+0500
2022-01-06T08:00+0500
это интересно
коронавирус covid-19
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Основное отличие COVID-19 от других вирусных заболеваний заключается в характере его распространения, заявил в своем Telegram-канале известный доктор Александр Мясников.Врач призвал не квалифицировать коронавирус как новую болезнь.Как заявляет медик, возбудителями ОРВИ и пневмонии всегда были вирусы гриппа А и Б типа, человеческие коронавирусы (CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, CoV-HKU1), рино- и аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус и другие.Специалист отметил, что вирус SARS-CoV-2 просто пополнил этот список.Доктор Мясников напомнил о вирусах, опаснее COVID-19 >>"По клиническим проявлениям ни ОРЗ, ни вирусные пневмонии, вызванные новым коронавирусом, ничем не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, вызванных другими возбудителями", – пояснил Мясников.По словам врача, основная проблема COVID-19 вызвана его массовостью. Показатели смертности от коронавируса составляют 0,1-0,09% при должном уровне вакцинации населения, заключил эксперт. Читайте также: Мясников ответил, кому нужны трижды "уколоться" от коронавируса >>Доктор Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19
Доктор Мясников развеял главное заблуждение о коронавирусе
По словам врача, показатели смертности от коронавируса составляют 0,1-0,09% при должном уровне вакцинации населения, пояснил медик.
Основное отличие COVID-19 от других вирусных заболеваний заключается в характере его распространения, заявил в своем Telegram-канале
известный доктор Александр Мясников.
Врач призвал не квалифицировать коронавирус как новую болезнь.
Нет такой новой болезни КОВИД! Всегда были ОРЗ (ОРВИ — острые респираторные вирусные заболевания) и всегда были вирусные пневмонии.
Как заявляет медик, возбудителями ОРВИ и пневмонии всегда были вирусы гриппа А и Б типа, человеческие коронавирусы (CoV-229E, CoV-NL63, CoV-OC43, CoV-HKU1), рино- и аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус и другие.
Специалист отметил, что вирус SARS-CoV-2 просто пополнил этот список.
"По клиническим проявлениям ни ОРЗ, ни вирусные пневмонии, вызванные новым коронавирусом, ничем не отличаются от ОРЗ и вирусных пневмоний, вызванных другими возбудителями", – пояснил Мясников.
По словам врача, основная проблема COVID-19 вызвана его массовостью. Показатели смертности от коронавируса составляют 0,1-0,09% при должном уровне вакцинации населения, заключил эксперт.