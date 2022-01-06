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Впервые в мире за сутки свыше двух млн человек заболели коронавирусом
Впервые в мире за сутки свыше двух млн человек заболели коронавирусом
Ранее антирекорд по суточному заражению COVID был установлен 1 января этого года.
2022-01-06T16:23+0500
2022-01-06T16:25+0500
в мире
воз
вакцинация
пандемия
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в мире за один день.По данным статистики ВОЗ, зафиксирован самый высокий суточный показатель за все время пандемии. Ранее антирекорд по суточному заражению COVID был установлен 1 января этого года. Отмечается, что за весь период пандемии число инфицированных в мире достигло 293,7 млн, а количество летальных исходов приблизилось почти к 5,5 млн. Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео &gt;&gt;Как сообщили в организации, ВОЗ учитывает только официальные сведения, которые предоставляют власти всех стран. Многие эксперты прогнозируют, что в 2022-м пандемия может отступить, если вакцинировать минимум 70% населения каждого государства. В Узбекистане по состоянию на 5 января 2022 года коронавирус выявлен у 146 человек, летальных исходов не было. Общее число заболевших за все время достигло 199 507, из них уже вылечены 196 758 граждан. Читайте также: 2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ &gt;&gt;В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек &gt;&gt;
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воз, вакцинация, пандемия

Впервые в мире за сутки свыше двух млн человек заболели коронавирусом

16:23 06.01.2022 (обновлено: 16:25 06.01.2022)
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По данным ВОЗ, за весь период пандемии число инфицированных в мире достигло 293,7 млн, а количество летальных исходов приблизилось почти к 5,5 млн.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в мире за один день.
По данным статистики ВОЗ, зафиксирован самый высокий суточный показатель за все время пандемии.
Ранее антирекорд по суточному заражению COVID был установлен 1 января этого года.
Отмечается, что за весь период пандемии число инфицированных в мире достигло 293,7 млн, а количество летальных исходов приблизилось почти к 5,5 млн.
Вирусолог Альтштейн оценил шансы победить COVID в 2022 году — видео >>
Как сообщили в организации, ВОЗ учитывает только официальные сведения, которые предоставляют власти всех стран.
Многие эксперты прогнозируют, что в 2022-м пандемия может отступить, если вакцинировать минимум 70% населения каждого государства.
В Узбекистане по состоянию на 5 января 2022 года коронавирус выявлен у 146 человек, летальных исходов не было. Общее число заболевших за все время достигло 199 507, из них уже вылечены 196 758 граждан.
Читайте также:
2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ >>
В пограничных пунктах Узбекистана проверили на COVID почти 1,4 млн человек >>
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