https://uz.sputniknews.ru/20220107/kak-sladkoe-pomogaet-soxranit-molodost-jenschin-22089268.html
Как сладкое помогает сохранить молодость женщин
Как сладкое помогает сохранить молодость женщин
Ученые подтвердили теорию, что шоколад может идти на пользу организму – в том числе улучшать сердечно-сосудистую систему, работу мозга и бороться со старением.
2022-01-07T08:00+0500
2022-01-07T08:00+0500
2022-01-07T09:09+0500
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десерт
шоколад
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молодость
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Ученые Гарварда пришли к выводу, что горький шоколад способен сохранить молодость, сообщает радио Sputnik. По мнению специалистов, он является самым эффективным средством для замедления биологического старения среди всех продуктов питания.Десерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад >>Дело в том, что горький шоколад укрепляет сердечно-сосудистую систему, разжижая кровь и повышая тонус сосудов, улучшает память, а также укрепляет иммунитет. Полезен шоколад и для активизации работы мозга благодаря содержащимся в нем флавонолам – эти вещества защищают участки мозга, отвечающие за память и скорость протекания мыслительных процессов.Также в горьком шоколаде содержатся витамины Е, К, В, а также медь и железо – к слову, именно последнего элемента часто недостает женщинам, подверженным анемии.Врач назвала сладости, безвредные для фигуры и здоровья >>Кроме этого, регулярный прием горького шоколада в пищу борется с отложениями холестерина.Ранее стало известно, что безвредными для фигуры десертами являются сухофрукты – курага, чернослив и инжир. Однако гликемический индекс данных сухофруктов высок, поэтому их чрезмерное употребление вредно для здоровья.Читайте также:Ученые: ежедневно употреблять шоколад полезно >>Как выбрать идеальный шоколад – советы специалистов >>
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здоровье, фигура, десерт, шоколад, питание, молодость
Как сладкое помогает сохранить молодость женщин
08:00 07.01.2022 (обновлено: 09:09 07.01.2022)
Ученые подтвердили теорию, что шоколад может идти на пользу организму, в том числе улучшать сердечно-сосудистую систему, работу мозга и бороться со старением.
Ученые Гарварда пришли к выводу, что горький шоколад способен сохранить молодость, сообщает радио Sputnik. По мнению специалистов, он является самым эффективным средством для замедления биологического старения среди всех продуктов питания.
Дело в том, что горький шоколад укрепляет сердечно-сосудистую систему, разжижая кровь и повышая тонус сосудов, улучшает память, а также укрепляет иммунитет. Полезен шоколад и для активизации работы мозга благодаря содержащимся в нем флавонолам – эти вещества защищают участки мозга, отвечающие за память и скорость протекания мыслительных процессов.
Также в горьком шоколаде содержатся витамины Е, К, В, а также медь и железо – к слову, именно последнего элемента часто недостает женщинам, подверженным анемии.
Кроме этого, регулярный прием горького шоколада в пищу борется с отложениями холестерина.
Ранее стало известно, что безвредными для фигуры десертами являются сухофрукты – курага, чернослив и инжир. Однако гликемический индекс данных сухофруктов высок, поэтому их чрезмерное употребление вредно для здоровья.