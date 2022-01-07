https://uz.sputniknews.ru/20220107/kak-sladkoe-pomogaet-soxranit-molodost-jenschin-22089268.html

Как сладкое помогает сохранить молодость женщин

Как сладкое помогает сохранить молодость женщин

Ученые подтвердили теорию, что шоколад может идти на пользу организму – в том числе улучшать сердечно-сосудистую систему, работу мозга и бороться со старением.

2022-01-07T08:00+0500

2022-01-07T08:00+0500

2022-01-07T09:09+0500

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десерт

шоколад

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молодость

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Ученые Гарварда пришли к выводу, что горький шоколад способен сохранить молодость, сообщает радио Sputnik. По мнению специалистов, он является самым эффективным средством для замедления биологического старения среди всех продуктов питания.Десерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад >>Дело в том, что горький шоколад укрепляет сердечно-сосудистую систему, разжижая кровь и повышая тонус сосудов, улучшает память, а также укрепляет иммунитет. Полезен шоколад и для активизации работы мозга благодаря содержащимся в нем флавонолам – эти вещества защищают участки мозга, отвечающие за память и скорость протекания мыслительных процессов.Также в горьком шоколаде содержатся витамины Е, К, В, а также медь и железо – к слову, именно последнего элемента часто недостает женщинам, подверженным анемии.Врач назвала сладости, безвредные для фигуры и здоровья >>Кроме этого, регулярный прием горького шоколада в пищу борется с отложениями холестерина.Ранее стало известно, что безвредными для фигуры десертами являются сухофрукты – курага, чернослив и инжир. Однако гликемический индекс данных сухофруктов высок, поэтому их чрезмерное употребление вредно для здоровья.Читайте также:Ученые: ежедневно употреблять шоколад полезно >>Как выбрать идеальный шоколад – советы специалистов >>

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здоровье, фигура, десерт, шоколад, питание, молодость