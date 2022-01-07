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Какая приправа защищает организм от рака
Какая приправа защищает организм от рака
Пряности также помогают бороться с риском возникновения серьезных глазных заболеваний, отмечают ученые Cancer Research UK.
2022-01-07T07:00+0500
2022-01-07T07:00+0500
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Британские врачи из исследовательского фонда Cancer Research UK выяснили, что включение пряностей в рацион питания может сократить риск возникновения онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости.Речь идет, в частности, о куркуме. По мнению ученых, поскольку в куркуме содержится большой объем антиоксидантов, она может воздействовать и на существующие раковые опухоли, борясь с их ростом.Свою теорию британские медики подкрепили исследованием системы питания в странах, в где в национальной кухне активно используется куркума. Примечательно, что в этих государствах показатели заболеваемости раком более низкие по сравнению со странами, где куркуму при приготовлении блюд используют не столь часто.Пряности и страсти: какая еда считается полезной и вредной в Индии &gt;&gt;Кроме этого, фонд организовал эксперимент, связанный с редкой формой рака – аденоидной кистозной карциномой, которая развивается в слюнных железах, а также в областях головы и шеи. В рамках эксперимента были отобраны пациенты-добровольцы, страдавшие данным заболеванием: в их курс лечения включили употребление куркумы в пищу.Спустя шесть месяцев состояние больных улучшилось, а масса опухоли значительно уменьшилась в объеме (до 80%).Также куркума помогает снизить уровень холестерина у лиц с сердечными заболеваниями, снизить риск появление катаракты, глаукомы и других болезней глаз.Читайте также:Ученые нашли уникальную пряность, спасающую от диабета &gt;&gt;Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом &gt;&gt;
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здоровье, красота, питание, молодость

Какая приправа защищает организм от рака

07:00 07.01.2022
© Pexels/Patrícia PaixaoПриправы
Приправы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
© Pexels/Patrícia Paixao
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Пряности также помогают бороться с риском возникновения серьезных глазных заболеваний, отмечают ученые Cancer Research UK.
Британские врачи из исследовательского фонда Cancer Research UK выяснили, что включение пряностей в рацион питания может сократить риск возникновения онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости.
Речь идет, в частности, о куркуме. По мнению ученых, поскольку в куркуме содержится большой объем антиоксидантов, она может воздействовать и на существующие раковые опухоли, борясь с их ростом.
Свою теорию британские медики подкрепили исследованием системы питания в странах, в где в национальной кухне активно используется куркума. Примечательно, что в этих государствах показатели заболеваемости раком более низкие по сравнению со странами, где куркуму при приготовлении блюд используют не столь часто.
Пряности и страсти: какая еда считается полезной и вредной в Индии >>
Кроме этого, фонд организовал эксперимент, связанный с редкой формой рака – аденоидной кистозной карциномой, которая развивается в слюнных железах, а также в областях головы и шеи. В рамках эксперимента были отобраны пациенты-добровольцы, страдавшие данным заболеванием: в их курс лечения включили употребление куркумы в пищу.
Спустя шесть месяцев состояние больных улучшилось, а масса опухоли значительно уменьшилась в объеме (до 80%).
Также куркума помогает снизить уровень холестерина у лиц с сердечными заболеваниями, снизить риск появление катаракты, глаукомы и других болезней глаз.
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