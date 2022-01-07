https://uz.sputniknews.ru/20220107/kakaya-priprava-zaschischaet-organizm-ot-raka-22088436.html

Какая приправа защищает организм от рака

Какая приправа защищает организм от рака

Пряности также помогают бороться с риском возникновения серьезных глазных заболеваний, отмечают ученые Cancer Research UK.

2022-01-07T07:00+0500

2022-01-07T07:00+0500

2022-01-07T07:00+0500

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Британские врачи из исследовательского фонда Cancer Research UK выяснили, что включение пряностей в рацион питания может сократить риск возникновения онкологических заболеваний, сообщает РИА Новости.Речь идет, в частности, о куркуме. По мнению ученых, поскольку в куркуме содержится большой объем антиоксидантов, она может воздействовать и на существующие раковые опухоли, борясь с их ростом.Свою теорию британские медики подкрепили исследованием системы питания в странах, в где в национальной кухне активно используется куркума. Примечательно, что в этих государствах показатели заболеваемости раком более низкие по сравнению со странами, где куркуму при приготовлении блюд используют не столь часто.Пряности и страсти: какая еда считается полезной и вредной в Индии >>Кроме этого, фонд организовал эксперимент, связанный с редкой формой рака – аденоидной кистозной карциномой, которая развивается в слюнных железах, а также в областях головы и шеи. В рамках эксперимента были отобраны пациенты-добровольцы, страдавшие данным заболеванием: в их курс лечения включили употребление куркумы в пищу.Спустя шесть месяцев состояние больных улучшилось, а масса опухоли значительно уменьшилась в объеме (до 80%).Также куркума помогает снизить уровень холестерина у лиц с сердечными заболеваниями, снизить риск появление катаракты, глаукомы и других болезней глаз.Читайте также:Ученые нашли уникальную пряность, спасающую от диабета >>Доктор Мясников раскрыл связь между раком легких и коронавирусом >>

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