https://uz.sputniknews.ru/20211225/uchenye-nashli-unikalnuyu-pryanost-spasayuschuyu-ot-diabeta-21946323.html

Ученые нашли уникальную пряность, спасающую от диабета

Ученые нашли уникальную пряность, спасающую от диабета

Как считают исследователи, это однолетнее растение семейства бобовых является эффективным средством при диабете, а также применяется в целях профилактики этой болезни.

2021-12-25T23:00+0500

2021-12-25T23:00+0500

2021-12-25T23:00+0500

это интересно

профилактика

диабет

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При регулярном употреблении пажитника уровень сахара в крови может снизиться на 25%, сообщает Daily Express.Как считают исследователи, это однолетнее растение семейства бобовых является эффективным средством при диабете, а также применяется в целях его профилактики. Ученые целых восемь недель оценивали воздействие пажитника на уровень сахара и холестерина. Пациентам с диабетом ежедневно предлагали употреблять в пищу десять граммов перетертых семян. Их смешивали с йогуртом или вымачивали в горячей воде.Какие болезни можно определить по запаху >>"Уровень глюкозы в суточной моче сократился на 54 процента, а уровень сахара натощак, триглицеридов и холестерина ЛПВП снижался на 25, 30 и 30,6 процента соответственно после употребления семян пажитника. <…> Эти результаты указывают на пользу семян пажитника в лечении диабета", — заявили медики.Отмечается, что эффективность растения, вымоченного в горячей воде, была значительно выше, чем при его добавлении в йогурт.При этом ученые-исследователи все же призвали употреблять пажитник с осторожностью. Известно, что при его смешивании с другими продуктами, снижающими уровень сахара в крови, у человека может развиться гипогликемия — нехватка сахара в организме.Читайте также:Готовимся к Новому Году: рецепт ароматного кекса с пряностями >>Пряности и страсти: какая еда считается полезной и вредной в Индии >>

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профилактика, диабет