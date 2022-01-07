https://uz.sputniknews.ru/20220107/kosachev-odkb-usilit-svoy-avtoritet-mirotvorcheskoy-operatsiey-v-kazaxstane-22100682.html
Косачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане
Косачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане
Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел - своим мнением на эту тему поделился российский сенатор.
2022-01-07T16:28+0500
2022-01-07T16:28+0500
2022-01-07T16:30+0500
видео
мультимедиа
казахстан
протесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/07/22100650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7684fee8643a3e3c5cf360448c86f880.jpg
Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев в интервью Sputnik оценил действия властей Казахстана во время протестов. По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства. Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Ответы на эти вопросы вы узнаете, просмотрев эксклюзивное интервью на канале Sputnik >>Читайте также:В ряде регионов Казахстана восстановлен интернет — сервис GlobalCheck >>Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/07/22100650_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_575cc0bc53cc49a4c79a243628ac87af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , казахстан, протесты, видео
Косачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане
16:28 07.01.2022 (обновлено: 16:30 07.01.2022)
Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел - своим мнением на эту тему поделился российский сенатор.
Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев в интервью Sputnik
оценил действия властей Казахстана во время протестов.
По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства.
Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане?
Ответы на эти вопросы вы узнаете, просмотрев эксклюзивное интервью на канале Sputnik >>
Читайте также: