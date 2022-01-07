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Косачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане
Косачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане
Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел - своим мнением на эту тему поделился российский сенатор.
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Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев в интервью Sputnik оценил действия властей Казахстана во время протестов. По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства. Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Ответы на эти вопросы вы узнаете, просмотрев эксклюзивное интервью на канале Sputnik &gt;&gt;Читайте также:В ряде регионов Казахстана восстановлен интернет — сервис GlobalCheck &gt;&gt;Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео &gt;&gt;
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мультимедиа , казахстан, протесты, видео

Косачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане

16:28 07.01.2022 (обновлено: 16:30 07.01.2022)
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Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел - своим мнением на эту тему поделился российский сенатор.
Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев в интервью Sputnik оценил действия властей Казахстана во время протестов.
По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства.
Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане?
Ответы на эти вопросы вы узнаете, просмотрев эксклюзивное интервью на канале Sputnik >>

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