https://uz.sputniknews.ru/20220107/kosachev-odkb-usilit-svoy-avtoritet-mirotvorcheskoy-operatsiey-v-kazaxstane-22100682.html

Косачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане

Косачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане

Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел - своим мнением на эту тему поделился российский сенатор.

2022-01-07T16:28+0500

2022-01-07T16:28+0500

2022-01-07T16:30+0500

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мультимедиа

казахстан

протесты

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Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев в интервью Sputnik оценил действия властей Казахстана во время протестов. По словам сенатора, власти старались идти навстречу митингующим и до последнего не применяли силу. В то же время сенатор указал и на ошибки правительства. Почему Казахстан обратился к ОДКБ? Есть ли в действиях России в Казахстане корыстный умысел? Как долго продлится коллективная миротворческая миссия ОДКБ, и почему НАТО отказались от помощи организации в Афганистане? Ответы на эти вопросы вы узнаете, просмотрев эксклюзивное интервью на канале Sputnik >>Читайте также:В ряде регионов Казахстана восстановлен интернет — сервис GlobalCheck >>Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>

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мультимедиа , казахстан, протесты, видео