https://uz.sputniknews.ru/20220105/protesty-v-kazaxstane-i-situatsiya-na-granitse-s-uzbekistanom-samoe-glavnoe--video-22081182.html

Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео

Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео

В первые дни января этого года жители казахстанских городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Погранведомство Узбекистана охраняет границу с Казахстаном в штатном режиме с учетом ограничений по коронавирусу, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пограничных войск Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана."Режим охраны границы с Казахстаном осуществляется в штатном режиме с учетом требований по соблюдению мер контроля по нераспространению коронавируса", - сказал собеседник.Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео >>По его словам, в связи с новогодними праздниками в конце декабря 2021 года в пропускных пунктах на узбекско-казахстанской границе были введены дополнительные меры контроля.В первые дни января этого года жители казахстанских городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Уже 4 января она сообщила, что выполнит основное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако акции протеста распространились и на другие города. В частности, в Алма-Ате вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками. Чтобы разогнать толпу демонстрантов, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Перед штурмом акимата в Алматы протестующие сожгли машины. Власти города заявили, что среди пострадавших этой ночью – 53 гражданских и 137 сотрудников полиции, госпитализировано 40 человек.Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Президент также подчеркнул, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Казахстанский лидер ввел чрезвычайное положение до 19 января в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате. Таким образом, предусмотрен комендантский час с 7.00 до 23.00. К том уже в указанных регионах запрещены массовые мероприятия и забастовки, усилена охрана особо важных объектов. Кроме того, здесь нельзя продавать оружие, боеприпасы и алкоголь. Помимо этого, ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео >>Ранее президент Токаев отправил в отставку правительство. Он заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Глава республики отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП. Тем не менее массовые протесты и беспорядки в Казахстане сегодня все еще продолжаются.

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