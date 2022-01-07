https://uz.sputniknews.ru/20220107/v-ryade-regionov-kazaxstana-vosstanovlen-internet--servis-globalcheck-22096256.html

В ряде регионов Казахстана восстановлен интернет — сервис GlobalCheck

В ряде регионов Казахстана восстановлен интернет — сервис GlobalCheck

Интернет-соединение в некоторых регионах соседней республики частично возобновлено.

2022-01-07T11:04+0500

2022-01-07T11:04+0500

2022-01-07T11:04+0500

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интернет

казахстан

протесты

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. "Казахтелеком" включил интернет в ряде регионов Казахстана, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по мониторингу блокировок в СНГ GlobalCheck.Ранее сообщалось, что "Казахтелеком" снова отключает интернет, в частности проводной интернет не работает в Костанае.Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан >>

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интернет, казахстан, протесты