https://uz.sputniknews.ru/20220107/prezident-uzbekistana-vyshel-iz-otpuska-22098253.html

Президент Узбекистана вышел из отпуска

Президент Узбекистана вышел из отпуска

Шавкат Мирзиёев уже приступил к работе после кратковременного отпуска.

2022-01-07T13:03+0500

2022-01-07T13:03+0500

2022-01-07T13:03+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

отпуск

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Отпуск у президента закончился. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Отдых длился всего два дня, однако даже в это время Шавкат Мирзиёев не отходил от рабочих дней. Вчера он провел телефонные переговоры с лидерами соседних республик. В том числе, обсудил меры по стабилизации обстановки в Казахстане с президентом Касым-Жомартом Токаевым.Напомним, с 5 января 2022 года Шавкат Мирзиёев вышел в очередной краткосрочный трудовой отпуск. В прошлом году он также отдыхал несколько дней в январе. Эти дни он проводил в республике. А в 2019-м отпуск президента состоялся в начале августа.

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, отпуск