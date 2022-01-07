https://uz.sputniknews.ru/20220107/prezident-uzbekistana-vyshel-iz-otpuska-22098253.html
Президент Узбекистана вышел из отпуска
Президент Узбекистана вышел из отпуска
Шавкат Мирзиёев уже приступил к работе после кратковременного отпуска.
2022-01-07T13:03+0500
2022-01-07T13:03+0500
2022-01-07T13:03+0500
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
отпуск
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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Отпуск у президента закончился. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Отдых длился всего два дня, однако даже в это время Шавкат Мирзиёев не отходил от рабочих дней. Вчера он провел телефонные переговоры с лидерами соседних республик. В том числе, обсудил меры по стабилизации обстановки в Казахстане с президентом Касым-Жомартом Токаевым.Напомним, с 5 января 2022 года Шавкат Мирзиёев вышел в очередной краткосрочный трудовой отпуск. В прошлом году он также отдыхал несколько дней в январе. Эти дни он проводил в республике. А в 2019-м отпуск президента состоялся в начале августа.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, президент узбекистана, отпуск
Президент Узбекистана вышел из отпуска
Шавкат Мирзиёев приступил к работе после кратковременного отпуска. Он успел отдохнуть всего два дня.
ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik.
Отпуск у президента закончился. Об этом в своем Telegram-канале
сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
Отдых длился всего два дня, однако даже в это время Шавкат Мирзиёев не отходил от рабочих дней. Вчера он провел телефонные переговоры с лидерами соседних республик. В том числе, обсудил
меры по стабилизации обстановки в Казахстане с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Напомним, с 5 января 2022 года Шавкат Мирзиёев вышел
в очередной краткосрочный трудовой отпуск. В прошлом году он также отдыхал
несколько дней в январе. Эти дни он проводил в республике.
А в 2019-м отпуск президента состоялся
в начале августа.