https://uz.sputniknews.ru/20220106/mirziyoev-pogovoril-po-telefonu-s-tokaevym-chto-obsudili-prezidenty-22087410.html
Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты
Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты
Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
2022-01-06T11:27+0500
2022-01-06T11:27+0500
2022-01-06T11:29+0500
политика
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с лидером Казахстана меры по стабилизации обстановки в стране, сообщает пресс-служба президента. "Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - информируется в релизе.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>По данным пресс-службы, во время переговоров президенты обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане. К тому же главы государств оценили предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике.В рамках беседы лидер Узбекистана подтвердил неизменную поддержку казахстанскому народу и руководству в их стремлении обеспечить стабильность и благополучие в стране.UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе >>Ранее в МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан >>
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шавкат мирзиёев, телефонный разговор, касым-жомарт токаев
Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты
11:27 06.01.2022 (обновлено: 11:29 06.01.2022)
По данным пресс-службы главы Узбекистана, во время переговоров президенты обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с лидером Казахстана меры по стабилизации обстановки в стране, сообщает
пресс-служба президента.
"Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - информируется в релизе.
По данным пресс-службы, во время переговоров президенты обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане. К тому же главы государств оценили предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике.
В рамках беседы лидер Узбекистана подтвердил неизменную поддержку казахстанскому народу и руководству в их стремлении обеспечить стабильность и благополучие в стране.
Ранее в МИД Узбекистана отреагировали
на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.