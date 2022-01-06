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Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты
Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты
Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
2022-01-06T11:27+0500
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политика
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с лидером Казахстана меры по стабилизации обстановки в стране, сообщает пресс-служба президента. "Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - информируется в релизе.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео &gt;&gt;По данным пресс-службы, во время переговоров президенты обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане. К тому же главы государств оценили предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике.В рамках беседы лидер Узбекистана подтвердил неизменную поддержку казахстанскому народу и руководству в их стремлении обеспечить стабильность и благополучие в стране.UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе &gt;&gt;Ранее в МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане &gt;&gt;В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан &gt;&gt;
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шавкат мирзиёев, телефонный разговор, касым-жомарт токаев

Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты

11:27 06.01.2022 (обновлено: 11:29 06.01.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жормат Токаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По данным пресс-службы главы Узбекистана, во время переговоров президенты обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с лидером Казахстана меры по стабилизации обстановки в стране, сообщает пресс-служба президента.
"Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - информируется в релизе.
Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>
По данным пресс-службы, во время переговоров президенты обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане. К тому же главы государств оценили предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике.
В рамках беседы лидер Узбекистана подтвердил неизменную поддержку казахстанскому народу и руководству в их стремлении обеспечить стабильность и благополучие в стране.
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Ранее в МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.
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