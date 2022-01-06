https://uz.sputniknews.ru/20220106/mirziyoev-pogovoril-po-telefonu-s-tokaevym-chto-obsudili-prezidenty-22087410.html

Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты

Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты

Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

2022-01-06T11:27+0500

2022-01-06T11:27+0500

2022-01-06T11:29+0500

политика

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

касым-жомарт токаев

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев обсудил по телефону с лидером Казахстана меры по стабилизации обстановки в стране, сообщает пресс-служба президента. "Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - информируется в релизе.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>По данным пресс-службы, во время переговоров президенты обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане. К тому же главы государств оценили предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике.В рамках беседы лидер Узбекистана подтвердил неизменную поддержку казахстанскому народу и руководству в их стремлении обеспечить стабильность и благополучие в стране.UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе >>Ранее в МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом госоргане выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан >>

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шавкат мирзиёев, телефонный разговор, касым-жомарт токаев