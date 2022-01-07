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Россия направила в Казахстан военную технику — видео
Россия направила в Казахстан военную технику — видео
После обращения президента страны Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении миротворцев в Казахстан.
2022-01-07T13:24+0500
2022-01-07T13:26+0500
видео
мультимедиа
казахстан
военные
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Министерство обороны России обнародовало кадры отправки военной техники в Казахстан. Видео было снято с дрона в то время, когда колонна выдвинулась на аэродром в составе сил ОДКБ. В братскую республику командировали боевые составы 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, а также ивановского и ульяновского соединений войск. Решение о направлении миротворцев в Казахстан принял Совет коллективной безопасности ОДКБ после обращения президента страны Токаева. Подробнее — в видео Sputnik &gt;&gt;Что происходит в КазахстанеМассовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Жители протестовали против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Несанкционированные митинги переросли в массовые беспорядки сначала в городах Актау и Жанаозен, а теперь волна негодования накрыла и другие города, в том числе и Алматы. В стране разграблены магазины, у людей заканчиваются наличные деньги, а снять их в банкоматах — проблематично. В Казахстане перебои с интернетом. Вылететь из республики пока невозможно. Пострадали уже более тысячи человек.Читайте также:В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан &gt;&gt;С чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ - Калашников &gt;&gt;
казахстан
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мультимедиа , казахстан, военные, миротворцы

Россия направила в Казахстан военную технику — видео

13:24 07.01.2022 (обновлено: 13:26 07.01.2022)
© Пресс-служба Министерства обороны РоссииКолонна военной техники России - часть сил ОДКБ
Колонна военной техники России - часть сил ОДКБ - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
© Пресс-служба Министерства обороны России
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После обращения президента страны Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении миротворцев в Казахстан.
Министерство обороны России обнародовало кадры отправки военной техники в Казахстан. Видео было снято с дрона в то время, когда колонна выдвинулась на аэродром в составе сил ОДКБ.
В братскую республику командировали боевые составы 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, а также ивановского и ульяновского соединений войск.
Решение о направлении миротворцев в Казахстан принял Совет коллективной безопасности ОДКБ после обращения президента страны Токаева. Подробнее — в видео Sputnik >>

Что происходит в Казахстане

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Жители протестовали против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Несанкционированные митинги переросли в массовые беспорядки сначала в городах Актау и Жанаозен, а теперь волна негодования накрыла и другие города, в том числе и Алматы.
В стране разграблены магазины, у людей заканчиваются наличные деньги, а снять их в банкоматах — проблематично.
В Казахстане перебои с интернетом. Вылететь из республики пока невозможно. Пострадали уже более тысячи человек.
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