https://uz.sputniknews.ru/20220107/rossiya-napravila-v-kazaxstan-voennuyu-texniku--video-22098456.html

Россия направила в Казахстан военную технику — видео

Россия направила в Казахстан военную технику — видео

После обращения президента страны Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о направлении миротворцев в Казахстан.

2022-01-07T13:24+0500

2022-01-07T13:24+0500

2022-01-07T13:26+0500

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Министерство обороны России обнародовало кадры отправки военной техники в Казахстан. Видео было снято с дрона в то время, когда колонна выдвинулась на аэродром в составе сил ОДКБ. В братскую республику командировали боевые составы 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, а также ивановского и ульяновского соединений войск. Решение о направлении миротворцев в Казахстан принял Совет коллективной безопасности ОДКБ после обращения президента страны Токаева. Подробнее — в видео Sputnik >>Что происходит в КазахстанеМассовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Жители протестовали против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Несанкционированные митинги переросли в массовые беспорядки сначала в городах Актау и Жанаозен, а теперь волна негодования накрыла и другие города, в том числе и Алматы. В стране разграблены магазины, у людей заканчиваются наличные деньги, а снять их в банкоматах — проблематично. В Казахстане перебои с интернетом. Вылететь из республики пока невозможно. Пострадали уже более тысячи человек.Читайте также:В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан >>С чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ - Калашников >>

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