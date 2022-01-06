https://uz.sputniknews.ru/20220106/v-gosdume-obyasnili-chto-neobxodimo-dlya-vvedeniya-sil-odkb-v-kazaxstan-22087098.html
В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан
В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы
2022-01-06T11:08+0500
2022-01-06T11:08+0500
2022-01-06T12:22+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Разрешение российского парламента не нужно для направления контингента ОДКБ в Казахстан, для этого есть устав организации, ее силы находятся в постоянной готовности, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.В связи с обращением главы государства Касым-Жомарта Токаева, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Об этом ранее сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян.По словам Калашникова, разрешение Думы не требуется, для этого есть устав ОДКБ, а также спецсилы, находящиеся в постоянной готовности. Известно, что от России в состав контингента вошли подразделения Воздушно-десантных войск.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сначала на митинг вышли жители Актау и Жанаозен, а затем волнения распространились и на другие города, в том числе и Алматы. В бывшей столице республики произошли столкновения с силовиками. Полиции пришлось применить газ и светошумовые гранаты против демонстрантов. По всей стране отключили Интернет, к тому же временно прекратилось вещание нескольких телеканалов.Токаев 5 января ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. В соответствии с режимом предусмотрен комендантский час с 23.00 до 7.00. В этих регионах запрещены массовые мероприятия, забастовки и продажа оружия, а также усилена охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП до 19 января распространили и на всю территорию Казахстана.МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>Кроме того, утром 5 января лидер Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. Помимо этого, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть применит максимально жестокие меры. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством. В рамках переговоров он назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства". Он также обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Читайте также:В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане >>UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе >>
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казахстан, одкб, снг
В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан
11:08 06.01.2022 (обновлено: 12:22 06.01.2022)
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik.
Разрешение российского парламента не нужно для направления контингента ОДКБ в Казахстан, для этого есть устав организации, ее силы находятся в постоянной готовности, заявил РИА Новости
председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
В связи с обращением главы государства Касым-Жомарта Токаева, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Об этом ранее сообщил премьер-министр Армении, председатель совета Никол Пашинян.
По словам Калашникова, разрешение Думы не требуется, для этого есть устав ОДКБ, а также спецсилы, находящиеся в постоянной готовности.
Известно, что от России в состав контингента вошли подразделения Воздушно-десантных войск.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сначала на митинг вышли жители Актау и Жанаозен, а затем волнения распространились и на другие города, в том числе и Алматы. В бывшей столице республики произошли столкновения с силовиками. Полиции пришлось применить газ и светошумовые гранаты против демонстрантов. По всей стране отключили Интернет, к тому же временно прекратилось вещание нескольких телеканалов.
Токаев 5 января ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. В соответствии с режимом предусмотрен комендантский час с 23.00 до 7.00. В этих регионах запрещены массовые мероприятия, забастовки и продажа оружия, а также усилена охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП до 19 января распространили и на всю территорию Казахстана.
Кроме того, утром 5 января лидер Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики. Помимо этого, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть применит максимально жестокие меры. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством. В рамках переговоров он назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства". Он также обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".