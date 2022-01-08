https://uz.sputniknews.ru/20220108/aktau-prixodit-v-sebya-posle-mitingov---video-22110399.html

Актау приходит в себя после митингов - видео

Актау приходит в себя после митингов - видео

В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах в скором времени должна появиться наличка.

2022-01-08T17:09+0500

2022-01-08T17:09+0500

2022-01-08T17:09+0500

видео

мультимедиа

казахстан

беспорядки

актау

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В казахстанском Актау завершились митинги. Утром протестующие разобрали железные конструкции, юрты и отогнали грузовик, который использовали как сцену для выступлений. Люди начали расходиться и приводить в порядок территорию центральной площади. Но несколько человек отказались покидать место протестов. Тогда подключились полицейские: они увезли несогласных с площади.Постепенно жизнь в Актау налаживается. В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах должна появиться наличка. Власти пообещали, что деньги поступят сразу в несколько областей страны, "по ходу стабилизации обстановки". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Читайте также:Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшие здания, пустые улицы >>Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана >>

казахстан

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