Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220108/aktau-prixodit-v-sebya-posle-mitingov---video-22110399.html
Актау приходит в себя после митингов - видео
Актау приходит в себя после митингов - видео
В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах в скором времени должна появиться наличка.
2022-01-08T17:09+0500
2022-01-08T17:09+0500
видео
мультимедиа
казахстан
беспорядки
актау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22110191_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b6f297ad51335504c1e11b5ccd5ca94.jpg
В казахстанском Актау завершились митинги. Утром протестующие разобрали железные конструкции, юрты и отогнали грузовик, который использовали как сцену для выступлений. Люди начали расходиться и приводить в порядок территорию центральной площади. Но несколько человек отказались покидать место протестов. Тогда подключились полицейские: они увезли несогласных с площади.Постепенно жизнь в Актау налаживается. В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах должна появиться наличка. Власти пообещали, что деньги поступят сразу в несколько областей страны, "по ходу стабилизации обстановки". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Читайте также:Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшие здания, пустые улицы &gt;&gt;Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана &gt;&gt;
казахстан
актау
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22110191_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abed7c6472429291c5cc87a7fac2c328.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , казахстан, беспорядки, актау, видео

Актау приходит в себя после митингов - видео

17:09 08.01.2022
© Sputnik
Подписаться на
В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах в скором времени должна появиться наличка.
В казахстанском Актау завершились митинги. Утром протестующие разобрали железные конструкции, юрты и отогнали грузовик, который использовали как сцену для выступлений. Люди начали расходиться и приводить в порядок территорию центральной площади. Но несколько человек отказались покидать место протестов. Тогда подключились полицейские: они увезли несогласных с площади.

Постепенно жизнь в Актау налаживается. В городе уже заработал мобильный интернет. А в банкоматах должна появиться наличка. Власти пообещали, что деньги поступят сразу в несколько областей страны, "по ходу стабилизации обстановки".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура.

Что происходит в Казахстане

Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.

Читайте также:

Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшие здания, пустые улицы >>
Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:17Китай построит атомный коммунизм
17:09Актау приходит в себя после митингов - видео
16:57Получать гражданство Узбекистана разрешили онлайн
15:51Сколько составит бюджет Ташкента в 2022 году — точная цифра
14:21В Ташкенте силовики обстреляли автомобиль на президентской трассе — видео
14:04Авербух и Арзамасова прогулялись по Ташкенту в тюбетейках — фото
13:37Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео
13:25Благотворительность, туризм, образование: как развивается аэронавтика в Узбекистане
12:19Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан по подозрению в госизмене
11:39Сколько выделит Узбекистан на льготное кредитование ремесленников в 2022 году
10:51Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана
09:55Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео
07:35Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения
07:01Оливье по-новому: необычный рецепт с помидорами — фото
ВчераКентавры и аватары: какие гибриды человека и робота могут появиться в 2022-м
ВчераВо время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном
ВчераКыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан
ВчераЧтобы защитить свободу слова, Европа посадила ее под замок
ВчераСколько обвиняемых в деле об убийстве Элбека Рахимова
ВчераПутин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России