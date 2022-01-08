https://uz.sputniknews.ru/20220108/uzbekistanskix-studentov-evakuirovali-iz-kazaxstana-22105148.html

Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана

Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана

Посольство Узбекистана в Казахстане организовало эвакуацию студентов из Нур-Султана в Ташкент.

2022-01-08T10:51+0500

2022-01-08T10:51+0500

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беспорядки в казахстане

узбекистан

казахстан

эвакуация

студенты

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Тридцать пять молодых людей, обучающихся в Казахском государственном юридическом университете имени Нарикбаева, накануне вернулись в Ташкент бортом АО Uzbekistan Airways. Об этом сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на данные посольства Узбекистана в Казахстане.За помощь в организации перелета внешнеполитическое ведомство поблагодарил и председатель родительского комитета студентов, учащихся в казахстанском вузе. В своем Telegram-канале он написал:"На протяжении последней недели многие узбекистанцы с тревогой наблюдали за событиями в соседнем Казахстане. А некоторые опасались за жизни своих близких, находящихся в этот момент в данной стране. Среди этих некоторых были родители студентов, обучающихся в Казахском государственном юридическом университете имени Нарикбаева.Все эти дни родители студентов не находили себе места, беспокоясь о судьбе своих детей. Но благодаря социальной политике главы государства Шавката Мирзиёева и его заботе о гражданах республики, что не раз уже подтверждалось, наши дети уже через пару часов будут в Ташкенте".Он также пожелал мира и стабильности соседним странам.В эти дни посольство и генеральные консульства Узбекистана в Казахстане работают в обычном режиме, пребывая в непрерывном контакте с находящимися в этой стране согражданами, в том числе студентами. Если у граждан Узбекистана возникли какие-то проблемы, они могут в любое время обратиться в дипломатические представительства в Нур-Султане (номер телефона горячей линии: +7 771 020 36 73), Алматы (номер телефона горячей линии: +7 777 950 44 33) и Актау (номер телефона горячей линии: +7 777 599 00 51).Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>UzAirways отменяет перелеты в несколько городов Казахстана >>

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узбекистан, казахстан, эвакуация, студенты