https://uz.sputniknews.ru/20220108/almaty-seychas-sojjenye-avtobusy-sgorevshee-zdanie-administratsii-pustye-ulitsy---video-22108655.html

Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео

Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео

Какая сейчас обстановка в Алматы? Что происходит в городе после пожара - смотрите в нашем материале.

2022-01-08T13:37+0500

2022-01-08T13:37+0500

2022-01-08T13:43+0500

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Корреспондент Sputnik вышел в центр Алматы и снял, что происходит на улицах города.Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия пожара, которые устроили протестующие. Делимся с вами свежими кадрами из Алматы >>Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан >>Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана >>

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мультимедиа , казахстан, протесты, беспорядки, алматы, видео