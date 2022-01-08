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Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео
Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео
Какая сейчас обстановка в Алматы? Что происходит в городе после пожара - смотрите в нашем материале.
2022-01-08T13:37+0500
2022-01-08T13:43+0500
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протесты
беспорядки
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Корреспондент Sputnik вышел в центр Алматы и снял, что происходит на улицах города.Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия пожара, которые устроили протестующие. Делимся с вами свежими кадрами из Алматы &gt;&gt;Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан &gt;&gt;Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана &gt;&gt;
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мультимедиа , казахстан, протесты, беспорядки, алматы, видео

Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео

13:37 08.01.2022 (обновлено: 13:43 08.01.2022)
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Какая сейчас обстановка в Алматы? Что происходит в городе после пожара - смотрите в нашем материале.
Корреспондент Sputnik вышел в центр Алматы и снял, что происходит на улицах города.
Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия пожара, которые устроили протестующие.
Делимся с вами свежими кадрами из Алматы >>

Что происходит в Казахстане

Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.

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