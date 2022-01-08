https://uz.sputniknews.ru/20220108/almaty-seychas-sojjenye-avtobusy-sgorevshee-zdanie-administratsii-pustye-ulitsy---video-22108655.html
Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео
Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео
Какая сейчас обстановка в Алматы? Что происходит в городе после пожара - смотрите в нашем материале.
2022-01-08T13:37+0500
2022-01-08T13:37+0500
2022-01-08T13:43+0500
видео
мультимедиа
казахстан
протесты
беспорядки
алматы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22108481_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34c28d27fd7f9cf09c1148d40295f863.jpg
Корреспондент Sputnik вышел в центр Алматы и снял, что происходит на улицах города.Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия пожара, которые устроили протестующие. Делимся с вами свежими кадрами из Алматы >>Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также:Экс-глава комитета нацбезопасности Казахстана задержан >>Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана >>
казахстан
алматы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22108481_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8826e35062a4b44ae2c3fb30b3e88cde.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , казахстан, протесты, беспорядки, алматы, видео
Алматы сейчас: сожженные автобусы, сгоревшее здание администрации, пустые улицы - видео
13:37 08.01.2022 (обновлено: 13:43 08.01.2022)
Какая сейчас обстановка в Алматы? Что происходит в городе после пожара - смотрите в нашем материале.
Корреспондент Sputnik вышел в центр Алматы и снял, что происходит на улицах города.
Повсюду разбросаны сгоревшие машины и автобусы, повреждены здания. Фасад у администрации стал черным. Все это - последствия пожара, которые устроили протестующие.
Делимся с вами свежими кадрами из Алматы >>
Что происходит в Казахстане
Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.
В МИД Узбекистана отреагировали
на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.
Читайте также: