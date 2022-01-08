https://uz.sputniknews.ru/20220108/v-uzbekistane-podeshevel-benzin-ai-80-22111263.html

В Узбекистане подешевел бензин Аи-80

В Узбекистане подешевел бензин Аи-80

Сколько стоит один литр бензина Аи-80 на автозаправках и почему цены на топливо снизились — в нашем материале.

2022-01-08T18:50+0500

2022-01-08T18:50+0500

2022-01-08T18:50+0500

общество

узбекистан

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бензин

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Бензин марки Аи-80 снова подешевел на заправках Узбекистана. На бирже его цена составила 7,47 млн сумов за тонну. Такую информацию обнародовала пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.Вчера топливо стоило дороже на 6,3%. Таким образом, стоимость одного литра Аи-80 теперь составляет около 5 700 сумов.Как мы сообщали ранее, в середине ноября цены на бензин Аи-80 достигли максимума. Горючая смесь в среднем подорожала на 70% (10 млн сумов за тонну, или около 7,3 тысячи сумов за 1 литр). Затем в дело вмешался Антимонопольный комитет, после чего цены стали снижаться.Средняя отпускная цена АИ-80, выставленного на торги, упала с 10,1 млн сумов до 9,3 млн сумов за тонну (уменьшилась на 8%).Читайте также:На некоторых автозаправках Узбекистана снижена цена бензина АИ-80 >>Как Узбекистану справиться с мировым ростом цен на бензин >>

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