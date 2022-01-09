https://uz.sputniknews.ru/20220109/pochemu-perebolevshim-covid-19-opasno-idti-v-sportzal--22107311.html

Почему переболевшим COVID-19 опасно идти в спортзал

Почему переболевшим COVID-19 опасно идти в спортзал

Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, опасно сразу возобновлять физические нагрузки, заявила врач.

2022-01-09T09:00+0500

2022-01-09T09:00+0500

2022-01-09T09:00+0500

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Считается, что главная опасность коронавирусной инфекции заключается в том, что она поражает дыхательные пути. Однако COVID-19 несет и другие риски для организма, рассказала РИА Новости врач Алена Глушакова.Дело в том, что распространение вируса происходит через взаимодействие с мембранным белком, а он присутствует почти во всех тканях организма. Поэтому коронавирус может влиять на сосуды – например, создать аутоиммунный воспалительный процесс.Между тем, сердце – главный орган сердечно-сосудистой системы, подчеркивает врач. При занятиях спортом частота сердечных сокращений увеличивается, возрастает и давление крови на стенки сосудов. Поэтому сразу после перенесенной коронавирусной инфекции идти в спортзал нельзя, это опасно, говорит Алена Глушакова."COVID-19 сам по себе способен вызвать миокардит, инфаркты миокарда, нарушение ритма сердца или сердечную недостаточность", – поясняет специалист.После перенесенного заболевания риск развития тромбоза увеличивается в шесть раз. "Во время и после коронавирусной инфекции сосуды и сердце испытывают очень высокую нагрузку, ее не следует усугублять физическими упражнениями", – заявила Глушакова.Читайте также:Мясников ответил, кому нужны трижды "уколоться" от коронавируса >>Доктор Мясников объяснил случаи смерти после вакцинации от коронавируса >>

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