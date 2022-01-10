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Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить
Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить
На пресс-конференции рассказали, какие санкции могут быть применены по отношению к работникам, отказавшимся от вакцины.
2022-01-10T19:20+0500
2022-01-10T21:13+0500
общество
министерство здравоохранения узбекистана
здравоохранение
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Количество медучреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID, в случае необходимости может быть увеличено. Ресурсы и возможности для этого есть, заявил начальник управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев. По его словам, сейчас заболевшие коронавирусом в Узбекистане могут получить лечение в 16 специальных больницах. Это число может быть увеличено до 132. В данном случае количество коек в таких медучреждениях достигнет 32 тысяч, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.Журналистам рассказали, какие санкции могут быть применены по отношению к работникам, отказавшимся вакцинироваться."Вопрос закрытия бизнеса не стоит ни в одном случае. Да, работники должны будут предъявить сертификат о вакцинации. Те, кто не получил вакцину, будут переведены на онлайн-режим работы. Штрафные санкции применяться не будут", – заявили в ведомстве.Ранее в Минздраве сообщали, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 369 — это новый максимум с октября прошлого года, когда количество пациентов с опасным вирусом начало снижаться.Читайте также:Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав &gt;&gt;В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан &gt;&gt;
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министерство здравоохранения узбекистана, здравоохранение, ситуация с коронавирусом в узбекистане

Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить

19:20 10.01.2022 (обновлено: 21:13 10.01.2022)
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На пресс-конференции рассказали, какие санкции могут быть применены по отношению к работникам, отказавшимся от вакцины.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Количество медучреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID, в случае необходимости может быть увеличено. Ресурсы и возможности для этого есть, заявил начальник управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев.
По его словам, сейчас заболевшие коронавирусом в Узбекистане могут получить лечение в 16 специальных больницах. Это число может быть увеличено до 132. В данном случае количество коек в таких медучреждениях достигнет 32 тысяч, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Журналистам рассказали, какие санкции могут быть применены по отношению к работникам, отказавшимся вакцинироваться.
"Вопрос закрытия бизнеса не стоит ни в одном случае. Да, работники должны будут предъявить сертификат о вакцинации. Те, кто не получил вакцину, будут переведены на онлайн-режим работы. Штрафные санкции применяться не будут", – заявили в ведомстве.
Ранее в Минздраве сообщали, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 369 — это новый максимум с октября прошлого года, когда количество пациентов с опасным вирусом начало снижаться.

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