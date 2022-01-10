https://uz.sputniknews.ru/20220110/v-minzdrave-rasskazali-kak-shtamm-omikron-pronik-v-uzbekistan-22128809.html
В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан
В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан
Заболевший имел при себе сертификат о вакцинации, но пока неизвестно, действительный ли он был.
2022-01-10T17:26+0500
2022-01-10T17:26+0500
2022-01-10T17:43+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Каким образом штамм "омикрон" проник на территорию Узбекистана — об этом рассказали на пресс-конференции Министерства здравоохранения республики. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам замглавы ведомства Анвара Алимова, в ведомстве не могут разглашать имя и гражданство человека, который "привез" в Узбекистан новый штамм вируса. Однако известно, что рейс с "омикроном" прибыл в Ташкент из Дубая.Заболевший имел при себе сертификат о вакцинации, но пока неизвестно, действительный ли он был. Возможно он успел заразиться до получения прививки.Все пассажиры, находившиеся в одном самолете с гражданином, у которого был выявлен новый штамм, помещены на карантин. Из них 130 узбекистанцев, они находятся на домашнем карантине, и 70 иностранцев - на карантине в гостиницах.Сейчас заболевший "омикроном" проходит лечение в Зангиатинской инфекционной больнице. Его состояние удовлетворительное.С 15 января все иностранцы 2021 года, въезжающую в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный не менее чем за 48 часов до прибытия в страну. При отсутствии ПЦР-теста, приезжающим придется сдать экспресс-тест в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска через границу.Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:COVID наращивает обороты: в Узбекистане — очередной антирекорд >>2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ >>
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ситуация с коронавирусом в узбекистане
В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан
17:26 10.01.2022 (обновлено: 17:43 10.01.2022)
Заболевший имел при себе сертификат о вакцинации, но пока неизвестно, действительный ли он был.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
Каким образом штамм "омикрон" проник на территорию Узбекистана — об этом рассказали на пресс-конференции Министерства здравоохранения республики. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан
.
По словам замглавы ведомства Анвара Алимова, в ведомстве не могут разглашать имя и гражданство человека, который "привез" в Узбекистан новый штамм вируса. Однако известно, что рейс с "омикроном" прибыл в Ташкент из Дубая.
Заболевший имел при себе сертификат о вакцинации, но пока неизвестно, действительный ли он был. Возможно он успел заразиться до получения прививки.
Все пассажиры, находившиеся в одном самолете с гражданином, у которого был выявлен новый штамм, помещены на карантин. Из них 130 узбекистанцев, они находятся на домашнем карантине, и 70 иностранцев - на карантине в гостиницах.
Сейчас заболевший "омикроном" проходит лечение в Зангиатинской инфекционной больнице. Его состояние удовлетворительное.
С 15 января все иностранцы 2021 года, въезжающую в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный не менее чем за 48 часов до прибытия в страну. При отсутствии ПЦР-теста, приезжающим придется сдать экспресс-тест в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска через границу.
Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать
"Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
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